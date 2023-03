Neues Buch übers Leben im Gemeindebau

2010 wurde das Nachbarschaftsservice wohnpartner gegründet, das für rund 500.000 Menschen im Wiener Gemeindebau da ist. Das neue Buch „Auf gute Nachbarschaft“ zeigt, wie durch eine funktionierende Nachbarschaft die Wohn- und Lebensqualität in diesen Bauten gesteigert wird.

Das 240 Seiten starke Buch wurde am 31. März in der Wiener Urania präsentiert. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Wohnservice Wien-Geschäftsführer Josef Cser und wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer hoben gemeinsam mit rund 80 engagierten Nachbarn aus ganz Wien den Schmuckband aus der Taufe. „Eine Nachbarschaft, in der man sich kennt, respektiert und gegenseitig unterstützt, ist ein soziales Sicherheitsnetz, das auch in herausfordernde Zeiten Halt und Unterstützung gibt. Vielen Dank an alle, die aufeinander schauen, sich für das gute Miteinander engagieren und für die Gemeinschaft in unserer Stadt einsetzen,“ freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Große Vielfalt an wohnpartner-Initiativen

Die Aktionen, in denen sich die Gemeindebau-Bewohner einbringen können, sind vielfältig. Die Bandbreite reicht von Initiativen speziell für Frauen und Kinder bis hin zu Aktivitäten aus den Bereichen Bildung und Weiterbildung. Im Buch werden viele dieser Initiativen wie etwa die Gartl-Gruppen, der 1. Wiener Gemeindebau-Chor, die Lernbegleitung, die Bücherkabinen, die Comics-Box am Schöpfwerk, aber auch die inspirierende Gemeinschaft des Floridsdorfer Frauencafés ausführlich vorgestellt. Ein aktuelles Verzeichnis über alle Aktivitäten finden Sie hier