Neues Medizin-Stipendium will Ärztemangel bekämpfen

Ein neues Stipendium der Krankenkassa möchte Medizinstudenten gegen den Kassenarzt-Mangel bekämpfen. Ab sofort können sich alle Studierende an Österreichs Universitäten für eines der 50 Stipendien der Österreichischen Gesundheitskasse bewerben.

Bewerbung

Das Stipendium richtet sich an alle Medizinstudenten ab dem dritten Studienjahr in den Studienfächern Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Psychiatrie und psychotherapeutisches Medizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie.Wer das Stipendium in der Höhe von monatlich 923 Euro in Anspruch nimmt, verpflichtet sich nach der Ausbildung zur Übernahme eines Kassenvertrages für mindestens fünf Jahre in einer Bedarfsregion. Damit möchte die ÖGK den Ärztebedarf decken.

Die Bewerbungsfrist für das aktuelle Studienjahr endet am 12. Februar 2023. Nähere Informationen zu Bewerbung und Co unter: https://oead.at/de/oegk-stipendium