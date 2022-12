Das Neujahrskonzert an drei Tagen erleben!

Was wäre der Jahreswechsel ohne den passenden musikalischen Schwung? Im Musikverein Wien bieten die Tonkünstler ihr Neujahrskonzert 2023 an drei Tagen an; zwei Aufführungen – am 5. und am 8. Jänner 2023 – beginnen zur gemütlichen Nachmittagsstunde. Am Samstag, 7. Jänner 2023, wird das Programm im Rahmen eines festlichen Abendkonzerts wiederholt.

Berühmte Arien und Lieder aus Oper und Operette an der Seite von Polkas und Walzern der Strauss-Dynastie, garniert mit orchestralen Gustostückerln quer durch Epochen und Stile, eine junge Gesangssolistin und die launige Moderation – genau die richtige Kombination für einen gelungenen Start ins neue Jahr! Dieser spezielle Tonkünstler-Mix hat sich längst zu einer eigenen Marke entwickelt und ein treues, begeistertes Publikum auf seiner Seite. Als Gastsolistin präsentieren die Tonkünstler 2023 zum wiederholten Male die deutsche Sopranistin Kathrin Zukowski, die bereits vor zwei Jahren in der Neujahrsserie mitgewirkt hatte. Diesmal ist sie mit populären Gesangsnummern aus Opern von Gaetano Donizetti und Otto Nicolai sowie mit dem Operettenklassiker «Ich schenk´ mein Herz» aus «Die Dubarry» von Carl Millöcker und dem Walzerlied «Draußen in Sievering blüht schon der Flieder» von Johann Strauss zu erleben. Das Orchester erfreut mit einer erlesenen Mischung aus Ouvertüren, etwa zu Otto Nicolais Oper «Die Lustigen Weiber von Windsor», und beliebten Melodien von Johann Strauss Vater und Sohn. Konzertante Ausschnitte aus Bühnenwerken von Léo Delibes, Giuseppe Verdi und Bedřich Smetana, darunter der Tanz der Komödianten aus seiner Oper «Die verkaufte Braut», runden das Musikerlebnis ab.

Alfred Eschwé, berufener Experte und Kenner der Musik der Strauss-Familie und ihrer Zeitgenossen, stand 1998 erstmals bei einem Silvesterkonzert am Pult des Tonkünstler-Orchesters. Als dessen langjähriger Gastdirigent wählt er alljährlich die Titel für das Neujahrskonzert aus und erinnert sich gern daran, dass er auch die Moderation ins Programm eingeführt hat: «Ich bin stolz auf diese Serie und darauf, wie sie sich entwickelt hat.» Prosit Neujahr!

Sopran KATHRIN ZUKOWSKI

Dirigent LORENZ C. AICHNER (5.1.), ALFRED ESCHWÉ (7., 8.1.)

Donnerstag, 5. Jänner 2023, 15.30 Uhr

Samstag, 7. Jänner 2023, 19.30 Uhr

Sonntag, 8. Jänner 2023, 15.30 Uhr

Karten 30 bis 79 Euro im Tonkünstler-Kartenbüro, Herrengasse 10, 1010 Wien, telefonisch unter der +43 1 586 83 83, per Mail an tickets@tonkuenstler.at oder unter tonkuenstler.at