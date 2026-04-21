Das Leben ist geprägt von unterschiedlichsten Klängen – von leisen Zwischentönen bis hin zu kraftvoller Musik. Damit diese Vielfalt erhalten bleibt, setzt Neuroth seit über 115 Jahren auf maßgeschneiderte Hörlösungen. Denn: Jedes Ohr ist einzigartig, und genauso individuell muss auch die Versorgung sein.

Am neuen Standort wird genau darauf besonderer Wert gelegt. Kundinnen und Kunden erwartet eine persönliche, diskrete Beratung durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Zeit für individuelle Bedürfnisse nehmen.

Moderner Standort mit optimaler Anbindung

Die neuen Räumlichkeiten in der Muthgasse 36 im 19. Bezirk präsentieren sich hell, modern und einladend. Besonders praktisch: Der Standort befindet sich direkt neben der neuen HNO-Kassenordination von Dr. Philipp Wimmer. Damit wird eine optimale Kombination aus medizinischer Abklärung und hörakustischer Betreuung geboten.

Nahversorgung rund ums Hören

Als österreichisches Traditionsunternehmen versteht sich Neuroth nicht nur als Hörakustiker, sondern als Nahversorger in Sachen Hörgesundheit. Mit dem neuen Standort wird dieses Angebot weiter ausgebaut – für mehr Lebensqualität und besseres Hören direkt vor der Haustür.

Interessierte sind eingeladen, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Das Team freut sich darauf, neue Kundinnen und Kunden persönlich begrüßen zu dürfen.

Neuroth-Fachinstitute Wien 19

Muthgasse 36/3. Stock · Tel.: 01/361 16 16

Döblinger Hauptstraße 21 · Tel.: 01/999 09 91