Am 19. Februar 2026 verwandelt sich die Zentrale des BFI Wien im dritten Bezirk in einen Treffpunkt für alle, die mehr aus ihrem Berufsleben machen wollen. Unter dem Leitsatz „Ich will mehr vom Leben“ verbindet der Weiterbildungstag persönlich und praxisnah Information, Beratung und Erlebnis.

Beratung und Orientierung aus erster Hand

Von 14 bis 19.30 Uhr stehen beim Weiterbildungstag erfahrene Beraterinnen und Berater des BFI Wien sowie Expertinnen und Experten von waff und Arbeiterkammer bereit. In persönlichen Gesprächen geht es um individuelle Bildungswege, neue berufliche Optionen und die Frage, welche Aus- oder Weiterbildung wirklich passt. Ein zentraler Schwerpunkt: Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten, die Weiterbildung leistbar machen.

Ein besonderes Extra für alle, die den nächsten Karriereschritt planen ist die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos inklusive Styling durch eine Visagistin machen zu lassen. Ein Service, das nicht nur Zeit spart, sondern auch Selbstvertrauen gibt.

Impulse und Praxiswissen für den Alltag

Kurze Impulstalks greifen aktuelle Themen wie berufliche Neuorientierung oder den kritischen Umgang mit Fake News auf. In interaktiven Powersessions wird es praxisnah. Teilnehmende trainieren etwa sicheres Auftreten bei Präsentationen, wirkungsvolle Moderation oder erfolgreiches Arbeiten im Projektteam. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aufgrund begrenzter Plätze erforderlich.

Auch Familien sind willkommen: Während Erwachsene das Angebot nutzen, werden Kinder liebevoll betreut und kreativ beschäftigt. Zusätzlich profitieren Besucherinnen und Besucher von einem exklusiven Messerabatt von 200 Euro auf BFI-Kurse sowie von attraktiven Preisen beim Gewinnspiel. Der Weiterbildungstag zeigt eindrucksvoll, wie Bildung als ein konkreter Schritt in Richtung Zukunft gehandhabt werden kann.