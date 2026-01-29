Das Publikum darf sich auf eine stimmungsvolle Reise durch die schönsten Weihnachtslieder der Welt freuen. Gregorianische Choräle, kombiniert mit modernen Arrangements und einer eindrucksvollen Licht- und Bühnenshow, lassen vertraute Melodien in neuem, herzerwärmendem Glanz erstrahlen. Die besondere Atmosphäre macht jedes Konzert zu einem intensiven Erlebnis – ruhig, feierlich und tief berührend.

Ein Chor der Superlative

Mit mehr als 2.000 Konzerten in 36 Ländern und über 11 Millionen verkauften Alben gelten GREGORIAN als erfolgreichster Chor der Welt. Standing Ovations sind bei ihren Auftritten keine Seltenheit. Auch die „Magical Christmas Tour 2026“ setzt auf große Emotionen, Gänsehaut-Momente und jene festliche Magie, die die Weihnachtszeit so besonders macht.

Persönliche Worte des Produzenten

Produzent Frank Peterson blickt der Tour mit großer Vorfreude entgegen:

„Diese Weihnachts-Show wird eine besondere Reise durch die schönsten Melodien und Emotionen der Weihnachtszeit. Wir freuen uns darauf, diese magischen Momente mit unserem Publikum zu teilen.“

Tickets & Infos

Termin: Samstag, 21.11.2026

Beginn: 20 Uhr

Ort: Wien, Stadthalle F

Tickets: ab 29. Jänner 2026 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online