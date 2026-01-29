Der Konzertauftakt im Februar hat es in sich: Michelle startet am 13. Februar in der Halle D ihre Abschiedstournee „Zum letzten Mal – Die Tournee 2026“. Nur wenige Tage später, am 18. Februar, bringt mgk (Machine Gun Kelly) mit seiner „Lost Americana Tour“ energiegeladenen Rap-Rock nach Wien – Special Guest Julia Wolf inklusive.

Große Namen prägen den Frühling in der Stadthalle

Restlos ausverkauft ist schon jetzt das Akustik-Konzert von Herbert Grönemeyer am 19. Februar, das seine gefeierte „mittendrin“-Reihe atmosphärisch beschließt. Große Namen füllen auch im März die Halle: Am 2. März kehren Florence + The Machine vor vollem Haus zurück, Kraftklub gastieren am 8. März mit ihrem neuen Album, und am 11. Juni bringt Zucchero seinen unverkennbaren Rock-Blues nach Wien.

Sommer- und Herbsthöhepunkte

Der Sommer steht ganz im Zeichen der Kings of Leon, die am 23. Juni erneut Österreich beehren. Ein weiterer Publikumsmagnet folgt im Herbst: Das Konzert von AnnenMayKantereit am 19. September ist ebenfalls längst ausverkauft.

Österreichische Publikumslieblinge auf großer Bühne

Auch heimische Stars sorgen 2026 für Gänsehautmomente. Peter Cornelius feiert seinen 75. Geburtstag mit zwei Jubiläumskonzerten am 6. und 7. November. Parov Stelar kehrt am 4. Dezember erstmals seit zehn Jahren in die Stadthalle zurück – mit neuer Live-Show und frischem Album „Artifact“.

Besonders spektakulär wird es am 11. und 12. Dezember, wenn Seiler & Speer als erster österreichischer Act eine 360-Grad-3D-Immersive-Audio-Show präsentieren. Den musikalischen Jahresabschluss bildet „Weihnachten mit Wanda“ am 19. Dezember – das einzige Wanda-Konzert des Jahres.

Eurovision Song Contest 2026: Wien im Rampenlicht Europas

Das absolute Highlight des Jahres steigt im Mai: Der Eurovision Song Contest kehrt von 12. bis 16. Mai in die Wiener Stadthalle zurück. Zum 70. Jubiläum des größten Musikwettbewerbs der Welt wird Wien erneut zur europäischen Bühne. Bis zu 16.000 Fans, modernste Technik und beste Infrastruktur machen die Stadthalle einmal mehr zum idealen Austragungsort – nach dem erfolgreichen ESC 2015 ein weiterer großer Moment für die Stadt.

Comedy, Sport und Action pur

Auch abseits der Musik ist 2026 viel los. Mario Barth bringt am 21. Februar sein neues Programm „Männer sind nichts ohne die Frauen“ nach Wien. Mit „Masters of Dirt“ kommt von 13. bis 15. März eine der spektakulärsten Freestyle-Shows der Welt zurück.

Am 5. und 6. September feiert die Wildstyle & Tattoo Messe ihre große Zugabe nach über 30 erfolgreichen Jahren. Sportlich wird es im Herbst: Vom 24. Oktober bis 1. November stehen bei den Erste Bank Open wieder internationale Tennisstars auf dem Platz.

Tickets sichern

Karten für alle noch nicht ausverkauften Veranstaltungen gibt es an der Kassa der Wiener Stadthalle, online unter www.stadthalle.com, telefonisch unter 01/79 999 79 sowie über das Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Mo–Sa, 8–20 Uhr) und im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Mo–Sa, 10–19 Uhr). Weitere Vorverkaufsstellen und Infos unter www.wien-ticket.at.