Neustifter Heurige sollen zu Kraftwerken werden

Wie kann man die auf den Dächern erzeugte Sonnenenergie möglichst orts- und zeitnah gemeinsam verbrauchen und damit Stromkosten sparen?

Das Zauberwort heißt „Energiegemeinschaften“. Die Gründung solcher Gemeinschaften wird in Österreich durch die Bestimmungen des geltenden Elektrizitätswirtschaftsgesetzes unterstützt. Österreich ist mit diesem Instrument sogar ein Vorreiter in Europa. Was in einigen Ortschaften oder Gemeinden bereits funktioniert, soll nun auch im Heurigenort Neustift am Walde in Döbling umgesetzt werden.

Erstes Erfahrungen

Nachdem mit der Einspeisung und nachbarschaftlichen Nutzung von Sonnenenergie in einer Gartensiedlung oberhalb von Neustift am Walde (Sommerhaide) erste Erfahrungen mit einer „erneuerbaren Energiegemeinschaft“ gesammelt wurden, soll nun über diese Erfahrungen im Detail berichtet werden.

Energie-Gemeinschaft als Ziel

Ziel ist die Gründung einer Energiegemeinschaft, die ganz Neustift und seine Heurigenbetriebe umfasst. Sie wurde „Energiegemeinschaft Neustift-Heurige“ getauft. Damit können künftig Stromkosten verringert, das Entgelt für eingespeisten Strom stabilisiert, das großräumige Netz entlastet und Anreize für die Produktion zusätzlicher Photovoltaik-Anlagen gegeben werden.

Info-Veranstaltung

Die Infoveranstaltung dazu findet am Mittwoch, 16.9.2026, um 18 Uhr im Pfarrsaal von Neustift am Walde, Rathstrasse 43, gegenüber dem Heurigen Wolff statt.

Die Veranstaltung wird von BV-Vize Mahboobee Bayat eingeleitet. Die Stadt Wien ist mit Urban Innovation Vienna und der Innovationsagentur Wien als kompetenter Administrator beteiligt.

Gerhard Krause