Nienke Latten, geboren 1995 in Voorburg in den Niederlanden, zählt derzeit zu den spannendsten Talenten auf den großen Musical-Bühnen. Bereits im Kindesalter entdeckte sie ihre Leidenschaft für Gesang — eine Leidenschaft, die mit 12 Jahren in den Bann des Musicals zog. Ihr Studium absolvierte sie am Muziektheater in Tilburg, das sie 2017 mit Diplom abschloss.

Seither durchlief Latten eine beeindruckende Karriere: Von klassischen Rollen wie Maria in einer Konzertversion von West Side Story über die Erstbesetzung der Jasmin in Disney’s Aladdin (Hamburg / Stuttgart 2018–2021) bis hin zu Engagements in den Niederlanden.

Der Wiener Öffentlichkeit wurde sie besonders durch ihre mitreißende Darstellung der „Ich“-Rolle im Rebecca – Das Musical am Raimund Theater bekannt — eine Rolle, die sie bis zur Dernière im Januar 2024 innehatte.

Zuletzt kehrte sie mit der Hauptrolle der Maria Theresia – Das Musical auf die große Bühne zurück — eine anspruchsvolle Titelpartie, mit der sie ab Oktober 2025 am Ronacher in Wien debütierte.

„Off Script“ — Ein Abend ohne Drehbuch, dafür mit Herz

Nun wagt Nienke Latten etwas vollkommen Neues: Ein Solokonzert ohne Skript, ohne Filter — einfach sie selbst. Bei Off Script lädt sie das Publikum zu einer persönlichen Reise ein: mit bekannten Musicalmelodien, überraschenden neuen Songs und intimen Geschichten, die sie sonst nicht auf der großen Musicalbühne erzählt.

Der Abend verspricht nicht nur Einblicke in ihre stimmlichen Qualitäten, sondern auch Authentizität — spontan, musikalisch und ohne vorgegebenes Drehbuch. Begleitet wird sie von einer kleinen, aber fein abgestimmten Liveband und namhaften Special Guests. So entsteht ein Konzert, das das Publikum nicht nur hören, sondern fühlen lässt.

Warum gerade jetzt der richtige Moment

Dass gerade jetzt das Soloprojekt „Off Script“ entsteht, kommt nicht von ungefähr: Nach dem erfolgreichen Einstieg als Maria Theresia fühlt sich Latten offenbar bereit, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen — jenseits von Hauptrollen und großen Ensembles. Ein Solokonzert bietet ihr die Freiheit, stimmlich und künstlerisch eigene Grenzen auszuloten — mit Humor, Hingabe und Gefühl. Für Fans ist das eine einmalige Gelegenheit, die Künstlerin abseits von opulenten Musical-Produktionen kennenzulernen.

Alle Infos im Überblick

„Off Script“ — Soloabend mit Nienke Latten

Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

23. Februar 2026, Beginn: 19:30 Uhr

Preise: € 65 / 59 / 52 / 45

Kartenverkauf: 1040 Wien, Argentinierstraße 37 (Montag–Samstag, 13:00–18:00 Uhr)

Hotline: 01/501 65/13306 · Online: www.akzent.at