Viele der jungen Teilnehmer:innen meistern in ihrem Alltag große Herausforderungen – umso wichtiger war es dem Samariterbund, ihnen unbeschwerte Stunden und unvergessliche Erlebnisse zu schenken.

Ein starkes Zeichen der Solidarität

Für Samariterbund-Präsident Franz Schnabl ist der Nikolauszug weit mehr als ein festliches Programm:

„Der Nikolauszug ist ein starkes Zeichen der Solidarität. Für viele dieser Kinder ist dieser Tag ein Lichtblick, der zeigt, dass sie nicht allein sind. Es erfüllt mich mit großer Freude, wie viel Herzlichkeit und Gemeinschaft an diesem Tag spürbar werden.“

Die Worte spiegeln wider, was die Veranstaltung seit Jahren prägt: ein Miteinander, das Mut macht.

Spiel, Spaß und kreative Stunden im Design Center

Im Linzer Design Center erwartete die Kinder ein buntes Angebot an liebevoll vorbereiteten Spiel- und Bastelstationen, unterstützt von den Kinderfreunden. Ob kreative Arbeiten, Geschicklichkeitsspiele oder gemeinsames Entdecken – die Begeisterung war überall spürbar. Ein gemeinsamer Besuch des Christkindlmarkts sowie ein festliches kulinarisches Angebot machten den Ausflug zusätzlich zu einem echten Highlight.

Der Nikolaus als Höhepunkt des Tages

Als schließlich der Nikolaus mit gut gefüllten Säcken erschien, war die Freude grenzenlos. Die Augen der Kinder leuchteten, als sie ihre Sackerl entgegennehmen durften. Ein Junge brachte die Stimmung auf den Punkt:

„Das Spielen am Nachmittag war voll super. Doch das Schönste war der Nikolaus. Ich bin ganz nahe bei ihm gestanden und habe auch ein Nikolaussackerl bekommen.“

Engagement der Samariterjugend

Eine zentrale Rolle spielte auch die Samariterjugend. Bundesjugendreferent Happy Hofmann betonte die Bedeutung ihres Einsatzes:

„Die Samariterjugend hilft bei der Organisation des Nikolauszuges eifrig mit. Nikolaussäcke werden gefüllt, mit den jungen Gästen wird gespielt und gebastelt. Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen lernen, wie bedeutend Rücksichtnahme und Verständnis in unserer Gesellschaft sind.“

Großzügige Unterstützung macht den Nikolauszug möglich

Alle Kosten – von der Anreise über die Verpflegung bis hin zu allen Programmpunkten – wurden vom Samariterbund getragen. Dank zahlreicher Spender:innen konnte dieser besondere Tag realisiert werden.

Unterstützung für weitere Projekte erbeten

Um auch in Zukunft Veranstaltungen für Kinder in Not anbieten zu können, freut sich der Samariterbund über Spenden:

Online: www.samariterbund.net/spenden

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW