Ritter Sport und Haribo machen gemeinsame Sache

Wenn zwei Klassiker gemeinsame Sache machen, wird es bunt: Ritter Sport und Haribo vereinen Schokolade und Pico-Balla-Fruchtgummis in einer limitierten Edition.

Die süße Kooperation ist in Vollmilch und weißer Schokolade erhältlich.

Fruchtiger Knusperspaß

Feste Pico-Balla-Stückchen mit weicher Konfektfüllung treffen auf cremige Schokolade. Apfel, Orange, Zitrone und Beeren sorgen dabei für fruchtige Akzente und ein abwechslungsreiches Zusammenspiel verschiedener Konsistenzen.

„Die beiden Publikumslieblinge in einem Schokoquadrat zusammenzubringen, macht beide Sorten zu einem besonderen Genusserlebnis.“

…erklärt Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer von Ritter Sport Österreich.

HARIBO Pico-Balla in RITTER SPORT Vollmilch-Schokolade Die Vollmilchvariante verbindet den milden Geschmack der RITTER SPORT Schokolade mit fruchtigen Pico-Balla-Stückchen. Die spannende Textur der Fruchtgummis aus fest und weich ergänzen die knackige Schokolade optimal.

HARIBO Pico-Balla in weißer RITTER SPORT-Schokolade Bei der zweiten Sorte steht der cremige Geschmack weißer Schokolade klar im Vordergrund. Fruchtig-süße Pico-Balla-Stückchen setzen dazu einen spannenden Kontrast.

Nur für kurze Zeit

Der verwendete Kakao stammt zu 100 Prozent aus zertifizierten Quellen und ist bis zur Farm rückverfolgbar. Die Ritter Sport & Haribo Pico-Balla-Schokolade ist seit Mitte August im 100-Gramm-Format im Handel erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.