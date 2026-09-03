Gastro | Kochen

Süßes Kult-Duo

Ritter Sport und Haribo machen gemeinsame Sache

Lesezeit: 1 Min.
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Von Redaktion
RITTER SPORT HARIBO Pico-Balla Limited Edition in zwei Sorten | ©Ritter Sport
Advertorial

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Wenn zwei Klassiker gemeinsame Sache machen, wird es bunt: Ritter Sport und Haribo vereinen Schokolade und Pico-Balla-Fruchtgummis in einer limitierten Edition.

Die süße Kooperation ist in Vollmilch und weißer Schokolade erhältlich.

Fruchtiger Knusperspaß

Feste Pico-Balla-Stückchen mit weicher Konfektfüllung treffen auf cremige Schokolade. Apfel, Orange, Zitrone und Beeren sorgen dabei für fruchtige Akzente und ein abwechslungsreiches Zusammenspiel verschiedener Konsistenzen.

„Die beiden Publikumslieblinge in einem Schokoquadrat zusammenzubringen, macht beide Sorten zu einem besonderen Genusserlebnis.“

…erklärt Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer von Ritter Sport Österreich.

RITTER SPORT HARIBO Pico-Balla in Vollmilch-Schokolade

HARIBO Pico-Balla in RITTER SPORT Vollmilch-Schokolade

Die Vollmilchvariante verbindet den milden Geschmack der RITTER SPORT Schokolade mit fruchtigen Pico-Balla-Stückchen. Die spannende Textur der Fruchtgummis aus fest und weich ergänzen die knackige Schokolade optimal.

RITTER SPORT HARIBO Pico-Balla in weißer Schokolade,

HARIBO Pico-Balla in weißer RITTER SPORT-Schokolade

Bei der zweiten Sorte steht der cremige Geschmack weißer Schokolade klar im Vordergrund. Fruchtig-süße Pico-Balla-Stückchen setzen dazu einen spannenden Kontrast.

Nur für kurze Zeit

Der verwendete Kakao stammt zu 100 Prozent aus zertifizierten Quellen und ist bis zur Farm rückverfolgbar. Die Ritter Sport & Haribo Pico-Balla-Schokolade ist seit Mitte August im 100-Gramm-Format im Handel erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

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