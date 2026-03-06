Mit dem Markteintritt in Österreich setzt Normal seine erfolgreiche Expansion fort. Die Kombination aus festen, niedrigen Preisen, einem vielseitigen Sortiment und dem sogenannten Labyrinth-Stil der Filialen macht das Einkaufen zu einer kleinen Entdeckungsreise. Wer also beim Einkauf gerne stöbert, Neues ausprobiert und gleichzeitig sparen möchte, findet hier genau das Richtige.

Einkaufserlebnis der besonderen Art

Normal unterscheidet sich klar von klassischen Händlern. Statt Rabattaktionen, Gutscheinen oder zeitlich begrenzten Sonderangeboten setzt das Unternehmen auf dauerhaft niedrige Preise für ein festes Sortiment bekannter Marken und Alltagsprodukte. Jede Filiale ist im Labyrinth-Stil gestaltet – ein Konzept, das Kunden zum Entdecken einlädt. Mit rund 5.500 Produkten von Hautpflege über Make-up bis hin zu Snacks und Getränken wird jeder Besuch zum Erlebnis. Jede Woche ergänzt Normal mindestens 100 neue Produkte, sodass immer wieder Überraschungen warten.

Markenvielfalt und exklusive Trends

Das Sortiment überzeugt mit internationalen Top-Marken wie L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish und Finish. Gleichzeitig bietet Normal Produkte, die ausschließlich hier erhältlich sind – vom internationalen Beauty-Trend K-Beauty aus Südkorea bis zu J-Beauty aus Japan. Die Mischung aus bekannten Marken, exklusiven Produkten und Trendartikeln macht Normal für preisbewusste Konsumenten besonders attraktiv.

Von Wien und Gerasdorf nach Österreich

Gegründet 2013 in Dänemark, betreibt Normal mittlerweile über 980 Filialen in zehn europäischen Ländern. CEO Jakob Frølich Maarbjerg betont: „Österreich ist ein logischer nächster Schritt in unserer europäischen Expansion. Wir freuen uns darauf, unser Konzept den österreichischen Kunden vorzustellen.“ Die ersten Filialen in Wien und Gerasdorf markieren den Start einer langfristigen Präsenz mit einer Perspektive auf weitere Standorte in Österreich.

www.normal.co.at

@normal_oesterreich