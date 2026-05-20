Dotty und Jolie sind zwar bereits im Seniorenalter, an Lebensfreude fehlt es den beiden Labrador-Retriever-Damen aber ganz bestimmt nicht. Die kniehohen Hundeomis, geboren im Juni 2014 beziehungsweise Juni 2016, zeigen sich menschenfreundlich, aktiv und voller Energie – und wünschen sich nun gemeinsam ein liebevolles Zuhause.

Zwei Hundedamen mit großem Herz

Die beiden kastrierten Labrador-Retriever-Hündinnen hängen sehr aneinander und möchten deshalb unbedingt gemeinsam vermittelt werden. Gegenüber Menschen zeigen sich Dotty und Jolie offen und freundlich. Auch größere Kinder dürfen gerne im neuen Zuhause leben. „Größer“ deshalb, weil die beiden trotz ihres Alters noch ordentlich Temperament mitbringen und gerne flott unterwegs sind.

Spaziergänge mit Energie

An der Leine gehen Dotty und Jolie grundsätzlich brav, wenn etwas Spannendes ihre Aufmerksamkeit weckt, sind sie jedoch durchaus zielorientiert unterwegs – inklusive etwas Zugkraft. Vor allem Jolie reagiert bei Begegnungen mit anderen Hunden gestresst und überträgt ihre Nervosität dann auf Dotty. Daher wünschen sich die beiden ein Zuhause ohne andere Hunde und möglichst in ruhiger Umgebung.

Garten statt Großstadt

Da sich Dotty und Jolie überwiegend draußen aufhalten und das Leben in einer Wohnung nicht kennen, suchen sie ein Zuhause mit Garten – idealerweise am Land oder am sehr ruhigen Stadtrand. Dort könnten die beiden ihre Energie ausleben und gleichzeitig entspannte Spaziergänge genießen.

Ohren noch in Behandlung

Aktuell werden die Ohren der beiden noch medizinisch versorgt: Dotty hat sogenannte Blutohren, Jolie kämpft noch mit einer Entzündung. Zudem bekommen beide hypoallergenes Futter. Stubenrein sind die liebenswerten Hunde-Seniorinnen bereits.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).