Manche Samtpfoten brauchen nicht viele Artgenossen um sich – sondern vor allem eines: ihre Menschen. Lola ist so eine „menschenbezogene Einzelprinzessin“. Die im Jänner 2018 geborene Hauskatze sucht einen Platz, an dem sie im Mittelpunkt stehen darf. Streicheleinheiten, leise Worte und vertraute Stimmen sind für sie das Schönste.

Als Einzelkatze möchte Lola ihre Bezugspersonen ganz für sich allein haben. Wer ihr Herz gewinnt, bekommt dafür umso mehr Zuneigung zurück.

Frische Luft und Vogelgezwitscher

Lola liebt es, die Nase in den Wind zu halten. Vogelzwitschern, das Rascheln der Blätter und die warme Sonne auf dem Fell – das ist ihre kleine Welt des Glücks. Wichtig ist dabei ein gesicherter Bereich, etwa ein katzensicherer Balkon, auf dem sie gefahrlos die Außenwelt genießen kann.

Da Lola vermutlich nur Schatten wahrnimmt, orientiert sie sich stark an ihrer gewohnten Umgebung. Ein strukturierter Alltag und ein überschaubares Zuhause geben ihr Sicherheit. Veränderungen sollten behutsam erfolgen – dann fühlt sich die zarte Prinzessin rasch wohl.

Leben mit Diabetes – gut eingestellt und begleitet

Lola lebt mit Diabetes. Die Behandlung erfolgt unkompliziert mit Senvelgo, das sie über ihr Futter erhält. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen sind notwendig, damit sie weiterhin gut eingestellt bleibt. Mit der richtigen Betreuung kann Lola jedoch ein zufriedenes und stabiles Leben führen.

Hier sind Menschen gefragt, die Verantwortung übernehmen und ihr die nötige medizinische Begleitung ermöglichen – dafür schenkt Lola ihnen Vertrauen und innige Momente.

Ruhiger Platz mit viel Geborgenheit gesucht

Für Lola wird ein liebevolles Zuhause gesucht, in dem sie zur Ruhe kommen darf. Ein gesicherter Balkon ist Voraussetzung, ebenso wie Verständnis für ihre besonderen Bedürfnisse. Hektik oder andere Tiere braucht sie nicht – dafür umso mehr Nähe, Beständigkeit und Zuwendung.

Wer einer sensiblen, anhänglichen Katze ein sicheres Reich bieten möchte, findet in Lola eine treue Begleiterin mit ganz besonderem Charme.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).