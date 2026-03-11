Wie klingt denn ein Stadtteil, wenn man genau hinhört? Welche Geschichten verstecken sich zwischen Straßen, Märkten und Gemeindebauten? Und wie lassen sich Recherche und Erinnerung in Kunst übersetzen? Fragen, auf die es jetzt in Favoriten eine Antwort gibt. Mit Smartphone, Kopfhörern und reichlich Neugier entdecken Interessierte bei den [AR]TWALKs die Geschichten von Bewohnern, Arbeitern und Jugendlichen. Dabei treffen Interviews, Hip-Hop-Beats und Operngesang auf digitale Augmented Reality-Kunstwerke und verwandeln den 10. Bezirk gleichsam in eine begehbare Bühne.

Eine Route, viel erleben

Die Favoritner Route führt vom Reumannplatz über die Favoritenstraße und die Quellenstraße, durch den Viktor-Adler-Markt, vorbei an Friseursalons, Würstelständen und Parkbänken bis zum LOT in der Brotfabrik Wien. Eine browserbasierte Karte macht es möglich, die Hörspaziergänge jederzeit kostenlos mit dem eigenen Smartphone zu erleben. So wird der Weg nicht nur zum Ziel, sondern selbst zum Erlebnis.

Alle weiteren Infos findet man unter: www.lot.wien/artwalks

Den Auftakt gemeinsam erleben

Am Freitag, 13. März um 17 Uhr startet der immersive Hörspaziergang durch Wiens 10. Bezirk in die neue Saison. Treffpunkt ist der legendäre Eissalon Tichy (10., Reumannplatz 13). Nach einer kurzen Einführung in das Projekt und die Technologie hinter dem Walk können Interessierte den Stadtteil selbstständig mit ihren Smartphones und Kopfhörern entdecken und mit anderen Augen sehen.

Das Programm:

● Eismarillenknödel beim Eissalon Tichy

●kurze Einführung in den [AR]TWALK und die AR-Technologie

● anschließend individueller Spaziergang durch Favoriten

Benötigt werden:

● Smartphone mit Internetzugang und Akku

● Kopfhörer

● und etwas Neugier

Um Anmeldung wird gebeten: www.lot.wien/event-details/ar-twalk-favoriten-relaunch

More to come!

In diesem Jahr werden außerdem zwei weitere ARTWALKs digitalisiert und in Augmented Reality übertragen: Eine Tour widmet sich dem Böhmischen Prater und der Geschichte der Ziegelböhm. Eine weitere führt durch die ehemalige Ankerbrotfabrik und ihre Vergangenheit.

Alle drei digitalisierten ARTWALKs werden auch beim Kulturfestival FAVORITE FALL präsentiert, das von 21. bis 27. September 2026 in Favoriten stattfinden wird.