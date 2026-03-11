Erhältlich ist das neue Getränk ab sofort in zwei Varianten: Granatapfel mit Limette sowie Zitrone mit Yuzu. Beide Sorten kommen mit einem moderaten Alkoholgehalt von 5,5 Prozent Vol. und richten sich damit an Konsumenten, die leichtere Alternativen schätzen.

Trend zu unkomplizierten Getränken

Ready-to-drink-Formate haben sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Getränkeregal entwickelt. Besonders gefragt sind Getränke, die sofort trinkbereit sind und ohne großen Aufwand serviert werden können.

Marktdaten zeigen, dass der Trend weiter wächst: Rund 14 Prozent der österreichischen Bevölkerung geben an, Ready-to-drink-Getränke auf jeden Fall konsumieren zu wollen. Bei den 16- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert sogar bei 32 Prozent. Gründe dafür sind unter anderem der Wunsch nach unkomplizierten Produkten, der anhaltende No- und Low-Alcohol-Trend sowie ein generell bewussteres Konsumverhalten.

Tradition trifft auf neue Ideen

Kupferberg blickt auf eine lange Geschichte zurück: Vor mehr als 175 Jahren gegründet, steht die Marke seit 1850 für klassischen Sektgenuss und ist ein fixer Bestandteil der österreichischen Sektkultur.

Mit „Limo meets Secco“ interpretiert das Unternehmen diesen Klassiker nun neu und erweitert sein Portfolio um ein modernes Format, das besonders für jüngere Zielgruppen und spontane Genussmomente gedacht ist.

Fruchtige Kombinationen für den Sommer

Die beiden neuen Sorten setzen auf eine Mischung aus Limonadenrezeptur und spritzigem Secco.

Granatapfel mit Limette verbindet fruchtige Süße mit einer leicht erfrischenden Säure.

Zitrone mit Yuzu sorgt mit feinen Zitrusnoten für eine besonders lebendige Frische.

Die Geschmacksprofile sind laut Hersteller ausgewogen und sollen vor allem an warmen Tagen für Erfrischung sorgen.

Praktisch für unterwegs

Abgefüllt ist das Getränk in einer 0,275-Liter-Flasche, die sich gut transportieren lässt und damit für Picknicks, After-Work-Treffen oder Sommerabende im Freien geeignet ist.

Der Twist-Off-Kronkorken ermöglicht ein einfaches Öffnen ohne Flaschenöffner und erlaubt auch das Wiederverschließen.

„Ready-to-drink-Formate mit moderatem Alkoholgehalt sind eine zeitgemäße Antwort auf veränderte Konsumgewohnheiten.“

…erklärt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria. Mit „Kupferberg Limo meets Secco“ wolle man bewährte Qualität mit einem modernen Zugang zum Genuss verbinden.

Die neuen Sorten sind ab sofort im Handel sowie im Online-Shop von Henkell Freixenet erhältlich – und könnten rechtzeitig zum Start der warmen Jahreszeit für spritzige Erfrischung sorgen. 🍋🥂