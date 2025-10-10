Der offene Publikumsfonds der LLB hat das Fachmarktzentrum Center Alt Erlaa in Wien an eine österreichische Investorengruppe verkauft. Vermittelt wurde die Transaktion von der zur EHL Immobilien Gruppe zählenden EHL Investment Consulting GmbH.

Das Fachmarktzentrum Center Alt Erlaa befindet sich in der Anton-Baumgartner-Straße 40 einer etablierten Handelslage, welche sich durch überdurchschnittliche Kaufkraft und hohe Frequenz auszeichnet. Dank seiner ausgezeichneten Sichtbarkeit und der optimalen Erreichbarkeit – sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U6, mehrere Buslinien) als auch mit dem Auto – zählt der Standort zu den gefragtesten Einkaufsadressen im Süden Wiens. Direkt angrenzend liegt der Wohnpark Alt Erlaa, eine der größten Wohnsiedlungen der Stadt mit rund 9.000 Bewohnern. Gemeinsam mit den zahlreichen neu errichteten Wohnanlagen in der Umgebung gewährleistet er eine kontinuierlich hohe Kundenfrequenz.

Errichtet im Jahr 1998, wurde das Gebäude 2009 zu einer modernen Einkaufspassage umgebaut und zuletzt 2020 umfassend modernisiert. Dabei erfolgten unter anderem die Erneuerung der Fassade, die Optimierung der Parkflächen sowie die Sanierung der Tiefgarage. Heute präsentiert sich das Center mit einem vielseitigen Branchenmix als attraktiver Nahversorger und beliebter Treffpunkt im Bezirk. Die gute Nachricht: All das wird sich auch unter dem neuen Eigentümer nicht ändern!