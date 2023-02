Österreichische Vorlesetag 2023: Jetzt anmelden!

Wenn das ganze Land gemeinsam vorliest kann das nur eines bedeuten: Der Österreichische Vorlesetag ist wieder da! Heuer findet das Event am 23. März in ganz Österreich statt.

Gemeinsam lesen

Lesen ist nicht nur der Schlüssel zu Wissen, sondern auch eine kleine Pause vom Alltag. Am Österreichischen Vorlesetag wird daher in Bibliotheken, Schulen, Wohnzimmern und anderen Orte in ganz Österreich vorgelesen. Jedes Jahr im Frühjahr findet der Vorlesetag mit der Zielsetzung statt, auf die Bedeutung des Lesens aufmerksam zu machen. Allein in Österreich beträgt der Anteil an funktionalen Analphabeten – also jenen Menschen ab 15 Jahren, die nicht Sinn-erfassend lesen können – rund 10 bis 20 Prozent.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, denen schon früh regelmäßig vorgelesen wird, motiviert sind, selbst zu lesen. 15 Minuten täglich vorgelesen zu bekommen sind schon ausreichend, um Kinder zum Lesen zu motivieren. Dabei gibt es keine Altersbegrenzung: schon ab dem 9. Lebensmonat sind Babys aufnahmefähig, können Bilderbücher begreifen und lauschen gespannt der Stimme der oder des Vorlesenden. Das schafft Vertrauen und stärkt die soziale Bindung zwischen diesen beiden Personen.

Jetzt anmelden

Schulen, Unternehmen, Kindergärten und Privatpersonen können sich jetzt mit ihrer Vorlesung anmelden. Als Dankeschön erhalten Sie das jährliche Vorlesebuch kostenlos zugesandt. Darin finden sich Kurzgeschichten für Kinder, junge Erwachsene und klassische Lektüre.

Mehr Informationen: www.vorlesetag.eu