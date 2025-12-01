Wenn die kultigen Künstlerwirtsleut’ Tamara Trojani und Konstantin Schenk zur Weihnachtszeit bitten, bleibt garantiert kein Auge trocken – höchstens vom Lachen! Seit knapp 30 Jahren begeistern die beiden als künstlerisch unschlagbares Duo im Schönbrunner Dinner-Theater. Das Schönbrunner Stöckl selbst – bereits über 40 Jahre im Familienbesitz von Tamara Trojani – wurde einst von ihrer Mutter geführt und später von Trojani gemeinsam mit Schenk liebevoll zu einem einzigartigen Restaurant und Dinnertheater umgebaut.

Mit „Crazy Christmas – Oh Pannenbaum!“ präsentieren die Publikumslieblinge nun eine Dinner-Show, in der die Weihnachtsmänner nicht nur mit der italienischen X-mas Mafia, sondern auch mit weiblicher Konkurrenz ordentlich zu kämpfen haben. Doch keine Sorge: „Wir schaffen das!“ – und zwar mit kabarettistischen Leckerbissen, hochprozentigen Pointen und ganz und gar unweihnachtlichen „Sing alongs“. Ein Fest voller Überraschungen, Humor und herzhafter Weihnachtsanarchie!

Kunst und Kulinarik

Auf der Bühne stehen die charmanten Gastgeber Tamara Trojani und Konstantin Schenk, unterstützt vom vielseitigen Publikumsliebling Pauli Wimberger. Doch neben dem Augen- und Ohrenschmaus wird natürlich auch der Gaumen der Gäste verwöhnt. Serviert wird eine weihnachtliche Fischterrine auf bunten Belugalinsen, Granatapfel, Estragon auf Fenchel und karamellisierten Kumquats, Apfel-Selleriecremesuppe, Putenfilet „Josephine“ mit Datteln und Mandeln gefüllt, im Speckmantel mit Apfelrotkraut und Schupfnudeln und den Abschluss bildet ein weihnachtliches Zimttiramisu mit Rumzwetschken und Vanillekipferl. Ein Abend voller Genuss und Unterhaltung.

Alle Infos findet man unter www.schoenbrunnerstoeckl.com