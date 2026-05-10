Was wäre, wenn Fähigkeiten mehr zählen als Geld? Wenn man einen Haarschnitt gegen selbstgemachte Marmelade tauscht und gute Gespräche die Währung sind? Genau das lebt der KAESCH-Tauschkreis auf der Wieden unkompliziert und nachbarschaftlich.

Tauschen verbindet: KAESCH-Stammtisch

Am Dienstag, 19. Mai, wird’s wieder gesellig. Beim KAESCH-Stammtisch trifft sich die Grätzl-Community, um sich kennenzulernen, zu diskutieren und neue Tauschideen zu spinnen. Von 18 bis 19.30 Uhr steht nicht nur das System hinter dem Tauschkreis im Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen dahinter.

Hier wird entdeckt, was im eigenen Talentekoffer schlummert. Vielleicht ist es das Reparieren von Fahrrädern, das Backen von Brot oder ein gutes Gespür für Pflanzen? Beim Stammtisch entstehen daraus neue Verbindungen und oft auch überraschende Tauschpartnerschaften.

Die Projektgruppe „KAESCH auf der Wieden“ trifft sich regelmäßig in der Zukunftshandlung. Ihr Ziel ist es, Nachbarschaftlichkeit zu stärken und Alternativen zum klassischen Geldsystem im Grätzl zu entwickeln.

Viermal im Jahr: KAESCH-Märkte

Ein besondere Veranstaltung im KAESCH-Kalender sind die Jahreszeiten-Märkte. Viermal jährlich verwandelt sich die Wieden dabei in einen bunten Tauschplatz: Selbstgemachtes wechselt die Besitzer, man teilt Geschichten und das Grätzl rückt ein Stück näher zusammen.

Ob handgesiedete Seifen, feine Teemischungen, Gestricktes oder Eingekochtes – die Vielfalt ist so groß wie die Kreativität der Teilnehmenden. Auch Dienstleistungen finden ihren Weg über den Markttisch. Ein neuer Haarschnitt, kleine Reparaturen oder kreative Unterstützung, alles ist möglich.

Für Neugierige gibt’s einen sanften Einstieg: Wer erstmals vorbeischaut, erhält einen 15-KAESCH-Gutschein und kann sofort loslegen. Ganz ohne Verpflichtungen. Ein Abend voller Begegnungen, Ideen und das gute Gefühl, Teil eines lebendigen Grätzls zu sein.

KAESCH-Stammtische und-Märkte:

19. Mai I 16. Juni (Sommermarkt) I 15. September I 20. Oktober (Herbstmarkt) I 17. November I 15. Dezember 2026 (Wintermarkt), jeweils 18-19.30 Uhr

„Zukunftshandlung“,Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien

Informationen zu KAESCH und zum Mitmachen: Tel: 01/5853390-18 I wieden@la21.wien I kaesch.at