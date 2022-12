Amtswege sind ab Jänner wieder ohne Termin möglich

Behördenwege begleiten uns von der Wiege bis zur Bahre. Durch die Pandemie war das amtliche Vergnügen nur noch Voranmeldung möglich. Mit Jänner 2023 sind nun Behördengänge wieder ohne einen Termin möglich.

Wohnsitz

Egal ob Parkpickerl, Meldeangelegenheiten oder Gewerbeanmeldungen – es gibt viele Gründe, warum man in Wien den Weg in eines der 16 Magistratischen Bezirksämter zu bestreiten hat. Ab 2. Jänner sind Vorsprachen in den Ämtern wieder Werktags von 08:00 bis 11:30 Uhr ohne Termin möglich. Damit endet auch die Online Abwicklung von Meldeangelegenheiten. Ab dann muss die Änderung des Wohnsitzes wieder vor Ort und persönlich beantragt werden.