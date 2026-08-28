Neubaugasse: Flaniermarkt wird jetzt noch größer

Der beliebte Flaniermarkt in der Neubaugasse wächst: Am 25. und 26. September verwandeln sich heuer nicht nur Teile des 7., sondern erstmals auch deutlich mehr Straßenraum im 8. Bezirk in eine große Flaniermeile.

Die Erweiterung in die Strozzigasse verbindet Neubau und Josefstadt und bringt Handel, Kulinarik und Unterhaltung über die Bezirksgrenzen hinweg zusammen.

Wiener Publikumsmagnet

Seit 1983 gehört der Flaniermarkt zu den Fixpunkten im Wiener Veranstaltungskalender. Zweimal im Jahr – im Mai und September – lockt das bunte Treiben rund 200.000 bis 250.000 Besucher in die Neubaugasse. Lokaler Handel und Gastronomie treffen dabei auf Kunsthandwerk, Design, Kulinarik und Kultur.

Heuer gibt es im Herbst noch mehr zu entdecken: Das zusammenhängende Marktgebiet erstreckt sich von der Neubaugasse bis in die Strozzigasse. Mehr Stände und zusätzliche Wege zum Flanieren sollen die beiden benachbarten Grätzl noch enger zusammenrücken lassen.

Unterhaltung auf der Straße

Auch abseits der Marktstände wird einiges geboten. Straßenmusik, Tanz, Walking Acts und weitere Programmpunkte sorgen am 25. und 26. September für Unterhaltung und machen die Flaniermeile zum Treffpunkt für alle Generationen.

„Ich freue mich sehr, dass der Flaniermarkt wieder in die Strozzigasse und damit in die Josefstadt zurückkehrt.“

…betont Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch. Die gemeinsame Flaniermeile stärke die lokalen Betriebe und bringe Menschen aus beiden Bezirken zusammen.

Auch Kurt Wilhelm, Obmann der IG der Kaufleute am Neubau, sieht in der Erweiterung eine Chance für die Wirtschaft: Das größere Angebot schaffe neue Möglichkeiten für lokale Betriebe und stärke Handel und Gastronomie über die Bezirksgrenzen hinweg.

Weitere Details zum Programm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Flaniermarkt Neubaugasse

Freitag, 25. und Samstag, 26. September 2026

Uhrzeit: 8:30 bis 19:00 Uhr

Neubaugasse (zwischen Mariahilfer Straße und Strozzigasse),

1070 und 1080 Wien

Website: www.flaniermarkt.at