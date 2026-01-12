Wer im Spar-Markt in Neubau zu One4One-Lebensmitteln greift, kauft automatisch doppelt sinnvoll ein. Denn jedes gekaufte Produkt wird eins zu eins an armutsbetroffene Menschen gespendet. Das One4One-Produkte kostet nur ein paar Cent mehr als das herkömmliche Markenprodukt – doch die Wirkung ist enorm. Denn die gespendeten Lebensmittel werden durch die Caritas in den Le+O Ausgabestellen an jene Menschen verteilt, die gerade dringend Unterstützung brauchen.

Kleiner Einkauf, effektive Hilfe

Bezirksvorsteher Markus Reiter sieht in One4One ein Projekt, das perfekt zu Neubau passt:

Neubau ist ein Bezirk des Miteinanders. Auch bei uns im 7. Bezirk müssen derzeit viele Menschen den Gürtel enger schnallen – umso wichtiger ist es, dass wir aufeinander schauen und füreinander da sind. Initiativen wie One4One zeigen, wie dieser Zusammenhalt im Alltag konkret gelebt werden kann.

Seit Herbst 2024 ist One4One in ausgewählten Pilotmärkten in Wien und mehreren Bundesländern vertreten. Das Sortiment reicht von Pasta und Mehl über Vanillepudding bis hin zu Olivenöl und Getränken – alles Produkte des täglichen Bedarfs. Das Konzept kommt an: Bereits mehr als 12.000 Lebensmittel konnten so gespendet werden.

Über 12.000 gespendete Produkte bedeuten über 12.000 konkrete Hilfen im Alltag von armutsbetroffenen Menschen.

… freuen sich die Gründer:innen Lisa und Julian Juen – und bedanken sich bei allen, die das Prinzip bereits unterstützen.