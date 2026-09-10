Roncalli rollt jetzt auf den Rathausplatz zu

Der Circus-Theater Roncalli ist zurück in Wien – und bringt seine gesamte nostalgische Circusstadt umweltfreundlich mit der Bahn in die Bundeshauptstadt.

Ab 16. September verzaubert das Ensemble den Rathausplatz mit insgesamt 52 Vorstellungen.

Spektakuläre Ankunft

Am Donnerstagvormittag erreichte der imposante Roncalli-Sonderzug das Güterzentrum Wien Süd. Mit einer Länge von rund 1.100 Metern, 52 Waggons auf zwei Zügen und rund 1.800 Tonnen Ladung ist die Ankunft bereits ein Spektakel für sich. An Bord befinden sich 107 Circuswagen und Fahrzeuge sowie alles, was für den Aufbau auf dem Wiener Rathausplatz benötigt wird.

Angeführt wurde der Zug erstmals von der kunstvoll gestalteten Elektrolokomotive „Zippo“. Sie trägt das Konterfei jener legendären Clownfigur, mit der Circusdirektor und Gründer Bernhard Paul jahrzehntelang selbst in der Manege Erfolge feierte.

Eine Stadt auf Rädern

Mit dem Sonderzug reist weit mehr als nur das himmelblau-weiße Chapiteau nach Wien. Auch ein historisches Karussell, ein Riesenrad, die Nostalgiebar, die Circusorgel sowie zahlreiche liebevoll restaurierte Holzwagen sind Teil der mobilen Circusstadt. Rund 30 der bis zu 120 Jahre alten Wagen werden noch heute als Wohn-, Arbeits- und Materialwagen genutzt.

Dazu kommen 4,5 Kilometer Kabel, rund 10.000 LED-Lampen, fünf Kilometer Wasserschläuche und jede Menge technisches Equipment. Ein zwölfköpfiges Logistikteam bringt das gesamte Material nun vom Güterzentrum zum Rathausplatz.

Nostalgie trifft Klimaschutz

Roncalli ist der letzte reisende Circus Europas, der seine Ausstattung weiterhin mit einem Sonderzug von Stadt zu Stadt transportiert. Die neue Elektrolokomotive „Zippo“ soll dabei möglichst mit Ökostrom durch Europa fahren. Nach Angaben des Unternehmens werden auf der Strecke nach Wien rund 44 Tonnen CO₂ eingespart.

„Wir bringen nicht einfach Material von einem Ort zum nächsten. Wir bringen unsere ganze Circusstadt mit.“

…erklärt Roncalli-Geschäftsführer Patrick Philadelphia. Damit verbindet das Unternehmen seine lange Tradition mit moderner und klimafreundlicher Mobilität.

Jubiläum am Rathausplatz

Mit dem Wiener Gastspiel setzt Roncalli seine zweijährige Jubiläumstournee fort. Vor 50 Jahren begann Bernhard Paul seinen Traum vom „schönsten Circus der Welt“ zu verwirklichen. Heute zählt die Mischung aus nostalgischem Ambiente, internationaler Spitzenartistik, Poesie und feinem Humor zu den Markenzeichen des Hauses.

Am 12. September heißt es auf dem Rathausplatz zunächst „Zelt hoch!“. Der Vorhang für die erste der insgesamt 52 Vorstellungen öffnet sich am 16. September.

Vorstellungen

Dienstag bis Freitag um 15 und 19.30 Uhr, Samstag um 11.30, 15 und 19.30 Uhr sowie Sonntag um 10, 14 und 18 Uhr. Karten gibt es ab 39 Euro unter www.roncalli.at.