Kostenloses Mittagessen für Grätzl-Nachbarn

In Ottakring wird mit den Bewohnern für die Bewohner gekocht. Die neue Initiative geht in die zweite Runde. Jeder kann um die Mittagszeit vorbeischauen.

Das Wiener Bezirksblatt berichtete (WBB-Story Ottakringer Küche). Am 6. Juni startete der Bezirk ein neues Koch-Format im Sandleitenhof. Es wurde gemeinsam gekocht und gegessen. Auf der Speisekarte standen damals Pilz-Risotto und Chilli sin Carne.

Und Dutzende Bewohner waren gekommen und freuten sich riesig. Daher wird die Ottakringer Herzens-Aktion weitergeführt.

Diesmal im Karl-Volkert-Hof

Am Samstag, 19. September, ist die Ottakringer Küche im Karl-Volkert-Hof, Klausgasse 44, zu Gast. Eine Anmeldung ist nicht nötig – ab 11 Uhr wird gekocht, ab 12 Uhr gegessen. Auf dem Speiseplan stehen: Pilz-Risotto, Chili sin carne sowie verschiedene Desserts und Kuchen.

Nachbarschaft stärken

Ziel der vorbildlichen Initiative ist es, die Nachbarschaft und Gemeinschaft im Bezirk zu stärken. „Wir wollen den Anrainern eine einfache Möglichkeit bieten, zusammenzukommen – zum Kochen, zum Essen oder einfach zum Plaudern“, betont Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, die über die Aktion sehr erfreut ist.