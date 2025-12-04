Sie waren süße 18, als sich Gerty und Hans Kopf in der Tanzschule Elmayer kennenlernten – damals ein beliebter Treffpunkt für junge, unternehmungslustige Leute. Beiden war schnell klar, dass sie sich miteinander wohlfühlten, dass sie gerne den anderen um sich hatten. Fast logisch, dass am 10. Mai 1953 die Hochzeitsglocken läuteten. Eine lange, glückliche Zeit begann.

67,5 Jahre Ehe

Die bis heute andauert und nun in Stein gemeißelt ist. Denn 67,5 Jahre später kann das sympathische Paar das seltene Jubiläum der “Steinernen Hochzeit” feiern. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp ließ es sich nicht nehmen, zu diesem außergewöhnlichen Anlass persönlich im Namen des Bezirks zu gratulieren und die Ehrengabe der Stadt zu überreichen.

Wunderbares Leben

„Was ist eigentlich ihr Geheimnis?“ war Steffi Lamp hochinteressiert. Die lachende Antwort des sympathischen Paares: „Wir hatten und haben einfach ein wunderbares Leben!“ Und das Ehepaar Kopf verrät, dass es bis heute leidenschaftlich gerne reist.

Tolles Singapur

„Auf der ganzen Welt waren wir schon“, erzählt Gerty. Besonders beeindruckt waren sie von der Gastfreundschaft im asiatischen Raum – Singapur habe ihnen dabei besonders gut gefallen. Aus aller Welt haben sie kleine Andenken mitgebracht – und heute erinnern sie sich gerne an die vielen gemeinsamen Abenteuer.