Die Seefestspiele Mörbisch holen 2026 einen echten Broadway-Klassiker an den Neusiedler See: Ein Käfig voller Narren – La Cage Aux Folles. Das Kultstück, ursprünglich in den 70ern von Jean Poiret geschrieben und später von Jerry Herman und Harvey Fierstein zum Musical veredelt, begeistert seit Jahrzehnten mit einer energiegeladenen Mischung aus Witz, Gefühl und einem starken Bekenntnis zu Toleranz und Freiheit.

Getreu dem berühmten Motto: „Ich bin was ich bin!“ dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf große Emotionen und mitreißende Musicalmomente freuen.

Show statt Socken: Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Weihnachten darf heuer ruhig ein bisschen glamouröser werden. „Dieses Weihnachten darf’s unvergesslich werden: Statt Socken schenken Sie Showtime!“, empfiehlt Intendant Alfons Haider – und trifft damit wohl den Nerv aller, die etwas Besonderes unter den Baum legen möchten. Tickets für die Vorstellungen zwischen 16. Juli und 22. August 2026 versprechen einen Sommerabend voller Humor, Herz und großen Showmomenten unter freiem Himmel.

Vorfreude zum Verschenken – Tickets oder Gutscheine

Wer sich bei der Terminwahl noch unsicher ist, liegt mit Gutscheinen für die Seefestspiele Mörbisch genau richtig. So bleibt die Entscheidung flexibel – die Vorfreude jedoch garantiert. Mit Alfons Haider und Mark Seibert stehen zwei Publikumslieblinge auf der Bühne, die der weltberühmten Geschichte rund um Liebe, Toleranz und das kleine bisschen Wahnsinn, das uns alle verbindet, neuen Glanz verleihen.

