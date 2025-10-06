Die Münchner Wiesn ist am 5. 10. zu Ende. Kein Grund traurig zu sein. Steigt doch am 12. Oktober auch in Favoriten ein zünftiges Oktoberfest.

Allen Freunde des gepflegten Feierns und zünftiger Musik sei der12. Oktober ans Herz gelegt. Steigt doch an diesem. Sonntag von 11 bis 14 Uhr das Oktoberfest im Waldmüllerzentrum (10., Hasengasse 38). Als Highlight spielt die “Oberlaaer Dorfmusik 2.0.” unter dem Motto “Böhmischer Traum” auf. Natürlich wartet auf die Gäste auch die klassische Oktoberfest-Kulinarik. Angefangen beim flüssigen Genuss, dem Oktoberfest-Bier, über Weißwürste bis hin zu anderen Schmankerln – erwartet wird auch Bezirksvorsteher Marcus Franz und wer weiß: Vielleicht nimmt er sogar den Bieranstich vor.

Bei diesem Oktoberfest ist jeder herzlich willkommen -Familien mit Kindern, ältere Paare, junge Leute in Tracht oder legerer Kleidung. Für den Musikschutz sind € 20,-. nicht zu viel und um Kartenreservierung unter 0660 464 66 14 wird gebeten.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.waldmuellerzentrum.at