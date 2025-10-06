Der “USPC Vital-Boxing-Kurs” richtet sich in erster Linie an Fitness-Einsteiger und Menschen, die ihren Tag mit einem morgendlichen Ganzkörper-Training beginnen möchten.

Man kann nie früh genug anfangen und nie spät genug einsteigen – das ist die Idee hinter dem „USPC Vital-Boxing-Kurs“. Er richtet sich an Fitness-Einsteiger und Menschen, die den Tag mit einem Ganzkörper-Training beginnen möchten. Er ist für alle erwachsenen Personen geeignet, insbesondere aber auch auf die Bedürfnisse von älteren Personen zugeschnitten. Der Kurs findet jeden Dienstag und jeden Freitag von 8.30h bis 9.30h im Gymnastiksaal des USZ Hietzing, Altgasse 6 statt.

Das Fitness-Boxen

Beim USPC Vital-Boxing-Kurs wird nicht gegen Gegner, sondern nur gegen den inneren Schweinehund geboxt. „Du stärkst Muskeln, Herz-Kreislauf-System und Beweglichkeit und verbrennst dabei jede Menge Kalorien. Jede Einheit ist abwechslungsreich, motivierend und auch für Einsteiger bestens geeignet.“, so Trainer Raffael Pauswek. Die ersten beiden Trainings sind gratis und unverbindlich.

Tipp: Im Oktober gibt es jeden Freitag, von 8:30 bis 9:30 Uhr kostenlose Box-Workshops für Einsteiger! Keine Vorkenntnisse nötig – einfach vorbeikommen und mitmachen!

Anmeldungen sind unter info@uspc.at möglich. Weitere Informationen auf der Website www.uspc.at