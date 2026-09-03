Palais Todesco: Man nascht auch mit den Augen

Mit neuer Schaubackstube, mehr Raum für Gäste und einem von der Geschichte des Hauses inspirierten Gestaltungskonzept macht Gerstner Wiener Kaffeehauskultur neu erlebbar.

Der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker hat die vergangenen Monate genutzt, um seinen Standort im historischen Palais Todesco behutsam weiterzuentwickeln. Die Neugestaltung verbindet die traditionsreiche Geschichte des Hauses mit einem zeitgemäßen Gästeerlebnis. Das traditionelle Zuckerbäckerhandwerk und die Ursprünge der Wiener Kaffeehauskultur, die bei Gerstner täglich gelebt werden, rücken so noch stärker in den Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight ist die neue Schaubackstube. Gäste können hier dabei zusehen, wie traditionelle Torten kunstvoll verziert und vollendet werden und die Arbeit der Zuckerbäcker unmittelbar miterleben.

Mit der Revitalisierung greift Gerstner die Atmosphäre der ehemaligen K. u. K. Monarchie auf © www.tm-photography.at

„Ein Besuch bei Gerstner soll mehr sein als eine Kaffeepause. Unser Anspruch ist es, die Tradition des Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäckers ins 21. Jahrhundert zu tragen und dabei die Geschichte des Hauses mit zeitgemäßer Gastlichkeit zu verbinden. Wir geben unseren Gästen die Möglichkeit, in die Welt des Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäckers einzutauchen und echte Wiener Kaffeehauskultur zu erleben“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Mehr Platz für die Gäste

Im Zuge der Revitalisierung wurde ein neues architektonisches Konzept entwickelt, das sich an der Gründerzeit orientiert. Hochwertige Materialien, historische Gestaltungselemente sowie sorgfältig ausgearbeitete Details schaffen ein Ambiente, das die Atmosphäre der ehemaligen K. u. K. Monarchie aufgreift und neu interpretiert.

Im ersten Stock erwarten Gäste mehr Sitzplätze sowie die Schlumberger Sparkling Bar.© www.tm-photography.at

Auch räumlich wurde der Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker im Palais Todesco weiterentwickelt: Im ersten Stock stehen Gästen künftig doppelt so viele Sitzplätze zur Verfügung. Dort lädt Gerstner auch mit der Schlumberger Sparkling Bar zum Genießen ein. Gleichzeitig wurden Besucherflüsse und Abläufe optimiert, um den Besuch für die Gäste noch komfortabler zu gestalten.

Mit dem revitalisierten Standort im Palais Todesco setzt Gerstner ein weiteres Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Wiener Kaffeehauskultur. Das traditionsreiche Haus lädt seine Gäste dazu ein, in die Welt des K. u. K. Hofzuckerbäckers einzutauchen und Wiener Kaffeehaustradition in besonderem Ambiente zu erleben.