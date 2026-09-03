Die Wiener Kaiser Wiesn-Bim nimmt jetzt Fahrt auf

Mit einer eigenen Fest-Bim macht die Wiener Kaiser Wiesn schon jetzt Lust auf Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest.

Von 24. September bis 11. Oktober 2026 wird die Kaiserwiese im Wiener Prater wieder zum Treffpunkt für Feierfreudige.

Eine Bim im Wiesn-Look

„Bim, Bim“ heißt es ab sofort in den Farben der Kaiser Wiesn: Erstmals rollt eine Oktoberfest-Tramway durch Wien. Die auffällig gestaltete Garnitur fährt über den Ring und bringt schon Wochen vor dem Start zünftige Feststimmung auf Schiene. Zugleich erinnert sie daran, dass sich die Wiener Kaiser Wiesn besonders bequem, schnell und sicher mit den Öffis erreichen lässt.

„Die Wiener Kaiser Wiesn verbindet Tradition, Unterhaltung und Gemeinschaft wie keine zweite Veranstaltung.“

…betont Wiesn-Boss Johann Pittermann. Darüber hinaus stärke das Fest auch den Tourismus und die regionale Wertschöpfung.

Die Wiener Kaiser-Wiesn-Bim in voller Pracht und Herrlichkeit (Bild: Wiener Kaiser Wiesn).

18 Tage voller Wiesn-Gaudi

An 18 Festtagen dürfen sich die Besucher auf ausgelassene Stimmung, mitreißende Live-Bands und traditionelle Schmankerln freuen. In den Abendstunden geht in den drei Festzelten – dem Gösser Zelt, dem Wiesbauer Zelt und dem Nordic Spirit Kaiser Zelt – so richtig die Post ab.

Ob mit Freunden, Kollegen oder der Familie: Auf der Kaiserwiese wird gemeinsam gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht – ganz nach dem Motto: „Das Leben is a Fest.“

Tickets und Platzreservierungen gibt es unter www.kaiserwiesn.at.