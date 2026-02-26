Das markante Streifendesign in Orange und Creme versprüht pures Urlaubsgefühl. Die Farbkombination erinnert an Sonnenschirme an der Adria, an eisgekühlte Drinks im Schatten und an jene besondere Leichtigkeit, die nur der Sommer mit sich bringt. Ein echter Hingucker – egal ob im Innenhof, auf der Dachterrasse oder am Pool.

Flexibel wie der Sommer selbst

Doch Paletti überzeugt nicht nur optisch. Die modulare Outdoor-Lounge ist seit Jahren für ihre Flexibilität bekannt. Ob als kompakte Sitzlösung für den Stadtbalkon oder als großzügige Wohnlandschaft im Garten – die einzelnen Elemente lassen sich ganz nach Wunsch kombinieren.

Wer es unkompliziert mag, greift zu einem der vorkonfigurierten Modelle. Für alle, die gerne individuell planen, bietet das System unzählige Möglichkeiten. So entsteht im Handumdrehen die perfekte Lounge für Familie, Freunde oder die nächste Sommerparty.

Wetterfest und pflegeleicht

Gerade in Wien weiß man: Auf Sonnenschein folgt nicht selten ein überraschender Regenschauer. Gut, dass Paletti dafür gerüstet ist. Die hochwertigen Materialien sind wasser- und schmutzabweisend sowie UV-beständig. Damit bleibt die Lounge den ganzen Sommer über draußen – ohne an Komfort oder Farbe zu verlieren.

Treffpunkt für entspannte Stunden

Was Paletti besonders auszeichnet, ist ihr außergewöhnlicher Komfort. Großzügige Polster, viel Platz und der lässige Look machen sie zum idealen Treffpunkt für entspannte Nachmittage, lange Abende mit Freunden oder spontane Gartenfeste.

„Stripe Orange“ ist dabei mehr als nur eine neue Farbvariante – es ist ein Statement für einen Sommer, der draußen stattfindet. Paletti ist in sieben verschiedenen Farben sowie in zahlreichen Varianten erhältlich. Preis pro Element: ab 649 Euro.

byThom

Haidgasse 5

1020 Wien

www.bythom.at