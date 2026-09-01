Zwei weitere Park-Zonen für Anrainer in Simmering

Die Schilder sind aufgestellt und die Zonen gekennzeichnet: Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt gegen den Parkdruck und für mehr Lebensqualität im 11. Bezirk gesetzt.

Gute Nachrichten für die Anwohner in Simmering: In zwei weiteren Gebieten sind die Voraussetzungen für das Anwohnerparken geschaffen. Die entsprechenden Schilder wurden aufgestellt und die Zonen gekennzeichnet. Damit wird das Anwohnerparken in weiteren Teilen des Bezirks nun auch vor Ort sichtbar.

Ziel ist es, den vorhandenen Parkraum gezielter für die Menschen vor Ort nutzbar zu machen, den Parkdruck zu reduzieren und die Lebensqualität für die Bewohner zu verbessern.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begrüßt die Umsetzung der beiden zusätzlichen Gebiete: „Mit dem Anwohnerparken schaffen wir mehr Fairness bei der Nutzung des öffentlichen Parkraums. Gerade für die Menschen, die hier leben und ihren Alltag in Simmering verbringen, ist es wichtig, dass sie eine bessere Chance auf einen Parkplatz in der Nähe ihrer Wohnung haben. Mit diesen beiden neuen Gebieten setzen wir unseren Weg konsequent fort und sorgen Schritt für Schritt für mehr Lebensqualität in unserem Bezirk.“

Zwei neue Gebiete in Simmering

Gebiet 3 umfasst folgende Straßenzüge:

Thürnlhofstraße

Bockbergergasse

Widholzgasse

Trepulkagasse

Roscheegasse

Gebiet 4 umfasst folgende Straßenzüge: