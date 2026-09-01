Die Zukunft der Arbeit sitzt im Kaffeehaus

Wie bleibt Arbeit trotz Digitalisierung fair, sinnvoll und menschlich? Beim „Café Creativ“ trifft am 3. September Wiener Kaffeehauskultur auf die Arbeitswelt von morgen.

Wandel mit Verantwortung

Laptop statt Aktenschrank, hybride Teams statt fixer Schreibtische und künstliche Intelligenz als Unterstützung im Arbeitsalltag: Die Art, wie wir arbeiten, verändert sich rasant. Doch neue Technologien allein schaffen noch keine moderne Arbeitswelt.

Unter dem Motto „New Work, neue Verantwortung: Arbeit im digitalen Zeitalter“ lädt die Wirtschaftskammer Österreich zum „Café Creativ 2026“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben können, ohne dabei ihre Mitarbeiter aus dem Blick zu verlieren.

Der Mensch im Mittelpunkt

Im Rahmen des Schwerpunkts „Fair Work“ geht es um neue Formen der Zusammenarbeit, faire Arbeitsbedingungen und eine Unternehmenskultur, in der Arbeit auch künftig wertvoll und sinnstiftend bleibt. Denn erfolgreiche Veränderung braucht nicht nur moderne Technik, sondern vor allem Menschen, die sie verstehen, mittragen und aktiv gestalten.

Als Speakerin gibt Eva Kaiser, CIO der ÖBB-Infrastruktur, Einblicke in die digitale und technologische Entwicklung eines der größten Infrastrukturunternehmen Österreichs. Sie zeigt, wie sich Innovation, Organisation und die Bedürfnisse der Beschäftigten miteinander verbinden lassen.

Austausch im Kaffeehaus

Mit dem traditionsreichen Café Frauenhuber wurde bewusst ein Ort gewählt, der seit jeher für Gespräche und neue Ideen steht. In persönlicher Atmosphäre wird nicht nur diskutiert, wie wir künftig arbeiten werden – sondern auch, wie wir arbeiten wollen.

Das Format ist auf maximal 40 Teilnehmer begrenzt und bietet damit ausreichend Raum für Fragen, Gespräche und einen direkten Austausch.

Termin und Anmeldung

Das „Café Creativ“ findet am Donnerstag, 3. September 2026, von 18 bis 21 Uhr im Café Frauenhuber in der Himmelpfortengasse 6, 1010 Wien, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Für den Einlass gilt das Prinzip „First come, first served“. Auch eine Anmeldebestätigung garantiert daher keinen Platz. Pünktliches Erscheinen wird empfohlen.