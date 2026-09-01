Die Seestadt verlängert den Sommer am See

Der Sommer geht in der Seestadt in die Verlängerung: Mit Straßenfest, langer Marktnacht, Sport, Kino, Musik und Theater wartet im September ein buntes Programm für die ganze Familie.

Festmeile im Seeparkquartier

Den Auftakt macht am Freitag, 4. September, das 11. Seestadt Straßenfest. Ab 12 Uhr verwandelt sich das Seeparkquartier rund um den Eva-Maria-Mazzucco-Platz in eine lebendige Festmeile. Regionale Betriebe, Vereine und Initiativen präsentieren ihre Angebote, dazu gibt es Kultur und kulinarische Schmankerl.

Am Abend geht das Feiern nahtlos weiter: Bei der Langen Nacht der Wiener Märkte lädt der Mazzucco-Markt mit Unterhaltung, einer Modenschau und abwechslungsreicher Kulinarik zum Flanieren und Genießen ein. Die Marktstände bleiben bis 23 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Kinoabend unter freiem Himmel

Schon am nächsten Tag übersiedelt das Programm ans DOCK Seestadt am künftigen Zaha-Hadid-Platz. Am Samstag, 5. September, stimmt DJ B. Clärchen ab 18.30 Uhr musikalisch auf den Abend ein. Um 19.30 Uhr flimmert die Tragikomödie „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ über die Leinwand.

Der Film nach dem Bestseller von Maxim Leo ist das letzte Werk des 2024 verstorbenen Regisseurs Wolfgang Becker, der mit „Good Bye, Lenin!“ große Erfolge feierte. In den Hauptrollen sind Charly Hübner und Christiane Paul zu sehen. Der Eintritt zum Open-Air-Kino ist frei.

Großes Kino, freier Eintritt: „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße”, der letzte Film von Wolfgang Becker, läuft am 5. September beim Open-Air-Kino am DOCK Seestadt. | ©X Verleih AG Frederic Batier

Die Donaustadt bewegt sich

Sportlich wird es am Samstag, 12. September, im Elinor-Ostrom-Park. Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern geht das Sportfest Donaustadt heuer in die zweite Runde.

Mehr als 25 Stationen laden ab 12 Uhr zum kostenlosen Ausprobieren ein. Das Angebot reicht von Ball- und Teamsportarten über Bouldern, Tanzen, Ballett und Akrobatik bis zu Kampfsport und Rudern am See. Auch inklusive Angebote für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen stehen auf dem Programm. Erstmals ist zudem der Österreichische Fußball-Bund mit dabei. Den Abschluss bilden ein Bühnenprogramm und Musik am Abend.

Der Akrobatik-Nachwuchs zeigte schon beim ersten Sportfest Donaustadt 2025, was er kann. Heuer laden am 12. September mehr als 25 Stationen zum Ausprobieren ein. | ©Luiza Puiu

Bühne frei für neue Talente

Am Freitag, 18. September, gehört die Bühne am DOCK allen, die ihr Talent vor Publikum zeigen möchten. Beim Seestadt Open Mic können sich ab 19.30 Uhr Musiker, Poetry-Slammer, Kabarettisten und andere kreative Köpfe präsentieren. Moderiert wird der Abend vom Seestädter Musiker Marc Miner. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende, die unter den Auftretenden aufgeteilt wird.

Theater für die Jüngsten

Auch das junge Publikum kommt auf seine Kosten: Am Donnerstag, 24. September, zeigt das Junge Theater Wien um 17 Uhr das Stück „Ukukha amanzi – Wasser für alle“. Gemeinsam mit der simbabwischen Musikgruppe Matojeni Melo-Maniacs und dem Theaterkollektiv Material für die nächste Schicht erzählt die Produktion von der Bedeutung des Wassers.

Der Titel bedeutet übersetzt „Wasser holen“ und macht auf spielerische Weise deutlich, dass sauberes Wasser nicht überall selbstverständlich ist. Der Eintritt ist frei.

Padel mit Seeblick

Wer selbst aktiv werden möchte, kann den Spätsommer auch auf den vier Padel-Courts von Panda Padel genießen. Die Plätze am DOCK sind täglich von 8 bis 21 Uhr kostenpflichtig online buchbar – Seeblick inklusive.

Das laufend ergänzte Programm ist unter www.aspern-seestadt.at/dock zu finden.