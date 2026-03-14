Serviert wird in historischem Ambiente – in den ehemaligen Räumlichkeiten des Gästehauses von Kaiser Franz Joseph – und damit in einem Rahmen, der Wiener Gastlichkeit und kaiserliche Eleganz verbindet.

Osterbrunch: Festlicher Start in den Frühling

Der Ostersonntag wird im Parkhotel Schönbrunn traditionell mit einem umfangreichen Brunchbuffet gefeiert. Frühlingshafte Spezialitäten, österreichische Klassiker sowie vegetarische und vegane Gerichte sorgen für genussvolle Feiertagsstunden.

Zu den Highlights zählen etwa traditioneller Osterschinken im Brotteig mit frisch geriebenem Kren, geschmorter Kalbstafelspitz mit Spitzmorchelsauce oder in Kräutern gebratenes Lachsforellenfilet auf Tomaten-Bärlauch-Risotto. Süße Versuchungen aus der hauseigenen Patisserie runden das Angebot ab – darunter warmer Marillen-Grießstrudel mit Marillenkompott.

Osterbrunch-Buffet: 62 Euro pro Person inklusive Heißgetränke

Termin: Sonntag, 5. April 2026, 12 bis 15 Uhr

Muttertagsbrunch: Ein Dankeschön für Mama

Auch zum Muttertag wird im Parkhotel Schönbrunn groß aufgetischt. Der Brunch bietet die perfekte Gelegenheit, um Müttern einen genussvollen Feiertag zu bereiten und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Das Buffet reicht von Vorspeisen wie Marchfelder Spargelsalat, Carpaccio vom Tafelspitz mit Kürbiskernöl oder österreichischen Käsevariationen bis hin zu frühlingshaften Salaten. Bei den Hauptgerichten dürfen sich Gäste unter anderem auf eine Roulade vom Milchkalbsrücken mit Prosciutto und Salbei, gebratenes Lachsfilet auf Rahm-Wirsing-Gemüse sowie vegane Nudelteigtascherln freuen.

Für den süßen Abschluss sorgen Desserts wie Topfen-Mohnknödel mit Kirschkompott, Toffee-Haselnusstartelettes oder eine fruchtige Himbeer-Charlotte.

Muttertagsbrunch-Buffet: 65 Euro pro Person inklusive einem Glas Schaumwein und Heißgetränken

Termin: Sonntag, 10. Mai 2026, 12 bis 15 Uhr

Früh reservieren lohnt sich

Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Anmeldung per E-Mail an: fb.parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at

Gewinnspiel: Muttertagsbrunch für vier Personen

Wir verlosen einen Tisch für bis zu vier Personen für den Muttertagsbrunch im Parkhotel Schönbrunn. Zusätzlich sind zwei Getränke pro Person – wahlweise alkoholfrei oder alkoholisch – inkludiert.

Wer also seine Mutter besonders verwöhnen möchte, hat hier die Chance auf ein genussvolles Erlebnis im kaiserlichen Ambiente.