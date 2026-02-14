Wien hat einen neuen Fixpunkt für stilvolles Nightlife: Das traditionsreiche Palais Auersperg wird mit den Eventreihen Palais Afterwork und Midnight Society zu einem der spannendsten neuen Clubbing Hot Spots der Stadt. „Mit Palais Afterwork und Midnight Society schaffen wir Events für ein Publikum mit Sinn für das Schöne, bei denen sich Eleganz und zeitgemäße Clubkultur begegnen. Unsere Vision ist es, dass Abende bei uns nicht einfach enden, sondern nachklingen“, so Veranstalter Philipp Grünbacher.

Das Palais Afterwork

Das Palais Afterwork lädt regelmäßig dazu ein, den Arbeitstag in eleganter Atmosphäre bei fein kuratierter Musik und hochwertigen Drinks ausklingen zu lassen. Mit der Midnight Society wird das Palais Auersperg zur Bühne für die Nacht: Progressive Sounds, DJs und ein kosmopolitisches Publikum verwandeln die historischen Räumlichkeiten in einen pulsierenden Clubspace.

Die nächsten Termine Palais Afterwork: 26. Februar | 26. März

Einlass ab 18:00 Uhr

Vorverkauf 12 € | Abendkassa 15 €

Die „Midnight Society“

Die „Midnight Society“ lädt zu einer Nacht jenseits des Gewöhnlichen. Eine komplett neue Nightlife-Experience voller außergewöhnlicher Showacts, spektakulärer Inszenierungen und überraschender Momente erwartet die Besucher. In einem einzigartigen Zusammenspiel aus Musik, Performance und Glamour wird das Palais zu einem lebendigen Spektakel. Jede Szene, jeder Act und jeder Raum ist Teil eines großen Gesamterlebnisses. Es gibt mehrere Tanzflächen, eindrucksvolle Performances und geheime Highlights, die im gesamten Palais auf die Gäste warten.

Termine: 6. März | 10. April | 24. April | 15. Mai

Einlass ab 21:00 Uhr

Tickets und Infos: www.palaisauersperg.events

Tischreservierungen: tickets@palaisauersperg.events