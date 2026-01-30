Charmant und pointiert führten Teresa Vogl und Andi Knoll durch den Abend und präsentierten die modischen Highlights der kommenden Ballsaison. Zwischen schimmernden Stoffen, edlen Schnitten und aktuellen Trends wurde schnell klar: Hier trifft Tradition auf zeitgemäßen Glamour.

Genuss für alle Sinne

Für den passenden Sound sorgten die Jazzophoniker mit Live-Musik, die dem Store eine lässig-elegante Atmosphäre verlieh. Kulinarisch wurden die Gäste mit feinem Fingerfood und erlesenen Drinks verwöhnt, während die Campari Bar zum geselligen Verweilen einlud. Ein besonderes Extra: Ein Gewinnspiel mit der Chance auf begehrte Opernball-Tickets ließ die Herzen der Ballfans höherschlagen.

Styling-Tipps vom Profi

Ein weiterer Publikumsmagnet war die Lancôme Styling Lounge. Professionelle Make-up-Artists zauberten glamouröse Touch-ups, ergänzt durch persönliche Farb- und Stilberatungen sowie individuelle Styling-Tipps. So entstanden ganz persönliche Fashion-Momente – perfekt abgestimmt auf die bevorstehenden Ballnächte.

Prominenz im Modefieber

Auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Medien und Mode ließen sich das Event nicht entgehen. Unter den Gästen fanden sich unter anderem Vertreter:innen der Wiener Staatsoper, des Staatsballetts, der Kunstszene sowie bekannte Designer:innen und Kreative – ein Who’s who der Wiener Gesellschaft.