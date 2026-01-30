Zahlreiche Aktive und Ski-Begeisterte ließen sich dieses besondere Event nicht entgehen. Je zwei Teams aus Österreich und Slowenien traten gegeneinander an. Für Österreich gingen die Mannschaften von Franz Klammer und Claudia Strobl an den Start, Slowenien wurde von Bojan Križaj und Mateja Svet vertreten.

Der Rennmodus sorgte für Spannung: Nicht die schnellste Zeit entschied, sondern jene Mannschaft gewann, die der ermittelten Durchschnittszeit aller Teams (10:25,64 Minuten) am nächsten kam.

Team Strobl ganz vorne

Am besten gelang dieses Kunststück dem Team rund um Claudia Strobl. Mit nur 2,70 Sekunden Abweichung sicherte sich das österreichische Team den Sieg. Dahinter folgten das Team Bojan Križaj (12,14 Sekunden), das Team Franz Klammer (29,22 Sekunden) und das Team Mateja Svet (44,09 Sekunden). Sportlich fair, aber durchaus ehrgeizig – so präsentierten sich die ehemaligen Weltcup-Stars auf der Piste.

Charity-Gala mit starkem Ergebnis

Am Abend wurde bei einer stimmungsvollen Charity-Gala nicht nur gefeiert und gefachsimpelt, sondern auch kräftig gesammelt. Der gesamte Spendenbetrag von 16.100 Euro fließt in Förderprojekte der Franz Klammer Foundation im Jahr 2026. Unterstützt werden unter anderem sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg sowie der ehemalige Motocrosser Ronny Großkopf.

Initiiert wurde der Skiländerkampf von Katja und Sebastijan Lupsa, den Gründern des Alpin Peaks Hotel auf der Turracher Höhe, die damit ein starkes Zeichen für grenzüberschreitende Solidarität setzten.

„Alle kämpften mit Herz“

Skikaiser Franz Klammer zeigte sich sichtlich bewegt:

„Die Turracher Höhe ist nicht nur der Grenzberg zwischen Kärnten und der Steiermark, sondern auch ein wunderschönes Skigebiet. Bei perfekten Schneebedingungen und Sonnenschein ging es hart zur Sache – alle kämpften mit Herz für einen großen Charity-Beitrag. Es war so schön, gemeinsam mit Mateja, Claudia und Bojan zu fahren. Danke an alle, die uns unterstützt haben!“

42 Weltcupsiege vereint

Beeindruckend auch ein Blick auf die gemeinsame Bilanz der vier Team-Captains: 42 Weltcupsiege bringen Mateja Svet (7), Claudia Strobl (1), Bojan Križaj (8) und Franz Klammer (26) zusammen – und zeigten auf der Turrach eindrucksvoll, dass sportliche Größe und soziales Engagement bestens zusammenpassen.