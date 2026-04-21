Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Kennenlernen einer anderen Kultur, sondern vor allem der interkulturelle Dialog. Themen wie aktive Lebensgestaltung und gesundheitsfördernde Bewegungsformen im Alter werden gemeinsam erlebt und diskutiert.

Bewegung, Kultur und Begegnung

Das abwechslungsreiche Programm lässt keine Wünsche offen: Von gemeinsamen Qi Gong- und Tai-Chi-Einheiten bis hin zu kulturellen Besichtigungen und persönlichen Gesprächen reicht das Angebot. Dabei wird deutlich, wie viel Menschen auch über kulturelle Grenzen hinweg verbindet.

„Wir erleben hier eine große Offenheit und es ist beeindruckend zu sehen, wie viel uns trotz unterschiedlicher Kulturen verbindet – vor allem die Freude an gemeinsamer Aktivität und am Miteinander“, berichten begeisterte Teilnehmer*innen.

Die Welt ins Grätzl holen

Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst in fremde Kulturen einzutauchen, muss dafür nicht weit reisen. Mit der Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“ bringen die Pensionist*innenklubs internationale Vielfalt direkt nach Wien.

Von März bis November 2026 verwandeln sich zahlreiche Standorte in kleine kulturelle Hotspots: Es wird gekocht, getanzt, gespielt und gefeiert – jeweils inspiriert von unterschiedlichen Ländern und Regionen der Welt.

„Wir bringen die Welt ins Grätzl – und das ganz ohne Jetlag. Hier kann jede*r mitmachen, ob jung oder junggeblieben. Es geht um Begegnung, Neugier und gemeinsames Erleben.“

…erklärt Bereichsleiterin Madlena Komitova.

Jubiläum mit internationalem Schwerpunkt

Die Aktion ist Teil des 80-jährigen Jubiläums der Wiener Pensionist*innenklubs. Ein besonderes Highlight bildet der Länderschwerpunkt China: Am 30. April 2026 wird ab 13 Uhr im Klub in der Alser Straße gefeiert.

Auch in Neubau wird regelmäßig ein Stück China erlebbar – etwa beim Drachen- und Löwentanz oder bei Tai-Chi-Einheiten mit Fächern im Klub+ All in der Apollogasse.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Ob neugierig, aktiv oder einfach auf der Suche nach neuen Begegnungen – die Angebote der Pensionist*innenklubs richten sich an alle, die Gemeinschaft und kulturelle Vielfalt schätzen.

Alle Termine und Informationen sind online sowie über die „DieKlubs“-App abrufbar – und zeigen: Die Welt ist manchmal näher, als man denkt.