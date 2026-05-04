Neben der Sprechstunde warten vielfältige Angebote wie ein Pflanzenmarkt, die Radinspektion, ein Repair-Cafe, eine Fragestunde mit der Grätzlpolizei und ein Kinder- und Musikprogramm.

Tolle Marktstandler

Der WUK bio.Pflanzen-Stand bringt ein sortenreiches Angebot an Bio-Gemüsepflanzen, Kräutern und Blumen sowie Erde für Balkon, Beet und Garten mit.

Radstefan aus der Matznergasse wird bei einer Radinspektion mit Pumpe und Schraubenziehern die richtige Diagnose stellen und auf Wunsch Räder auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit kontrollieren. Dabei wird vielleicht die eine oder andere lockere Schraube angezogen und Reifen aufgepumpt.

Interessierte können bei einem Repair-Cafe zum Trocken- oder Nadelfilzen für Wollsachen mit Susanne eine spezielle Art der Reparatur für Kleidungsstücke erlernen. Das Lieblingsstück aus Wolle zum Beispiel mit Mottenlöchern oder Verschleißspuren kann mit der einfachen Methode des Nadelfilzens erneuert und verschönert werden.

Sprechstunde & Polizei-Cafe

An dem Nachmittag kann man direkt ohne Umschweife mit Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner in Kontakt treten und verschiedenste Themen ansprechen. Wer Fragen zur Sicherheit und zur Polizei hat, kommt auch voll auf seine Kosten. Bei einem „Coffee with Cops“ können alle Fragen dazu an die sympathischen Grätzlpolizisten gestellt werden.

Angebote für Kinder

Auch das Kinderprogramm kann sich sehen lassen. Dieses Mal mit Julia, die ganz viel Bewegungselemente vorbereitet hat. Alle Kinder und auch die Erwachsenen sind eingeladen, beim Ganzkörper-Warm-Up, Schwungtuch-Spiel, Seilspringen oder Swingen zu Live-Musik mitzumachen.

Musik für alle

Diese gibt es ab 16 Uhr mit Peter Gruber & Nikola Stanosevic und ihren Lieblingssongs aus dem Great American Songbook. Es wird gröber gejazzt sozusagen und mit einem Specht‘s Bier in der Hand kann man dazu lebhaft mitswingen. Für die Kulinarik sorgen übrigens die Standln des Matzner-Marktes und die Kantine 14 mit ihrem Gastgarten.

Die genauen Programm-Punkte:

• 12 – 19 Uhr: WUK-Pflanzenmarkt

• 15 – 18 Uhr: Radinspektion mit Radstefan

• 15 – 16 Uhr: Sprechstunde mit Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner

• 15.30 – 17 Uhr: Kinderprogramm mit Julia

• 15.30 – 18 Uhr: „Coffee with the cops“ – Sprechstunde Grätzlpolizei

• 15.30 – 18 Uhr: Repair-Cafe Nadelfilzen mit Susanne

• 16 – 18 Uhr: Live- Musik mit Peter Gruber & Nikola Stanosevic