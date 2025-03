Perchtoldsdorf: Bahn frei für die neue Röhrenrutsche

Das Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum ist um eine neue Attraktion für Groß und Klein reicher. Die in die Jahre gekommene Röhrenrutsche wurde komplett saniert – das kann man in Kürze bei freiem Eintritt erleben.

Ein Bad ohne Rutsche ist wie ein Gulasch ohne Saft, könnte man in Anspielung eines vor Jahrzehnten in Perchtoldsdorf geprägten Satzes sagen. Die rund 80 Meter lange Röhrenrutsche des Perchtoldsdorfer Freizeitzentrums (FZZ) wurde als seinerzeit längste Wasserrutsche in Niederösterreich errichtet. Nach 23 Jahren Vollbetrieb wies die Rutsche irreparable Abnützung und altersbedingte Schäden am Kunststoffmaterial auf.

„Daher wurde die Rutsche sowie die Stahlkonstruktion des Tragwerks abgetragen und durch einen Neubau ersetzt“, erzählt Bürgermeisterin Andrea Kö, und „auch in der Fundamentierung waren Arbeiten notwendig und der vorhandene Rutschenturm wurde grundsaniert“. Mit der Neuerrichtung wird auch einer verbesserten thermischen Isolierung Rechnung getragen.

Freier Eintritt am 3. Mai

Die neue Tunnelrutsche lädt Groß und Klein zu einem 80 Meter langen Wassererlebnis ein. Ganz besonders die jungen und jüngsten Gäste des Freizeitzentrums sind zum „Soft Opening“ am Samstag, den 29. März 2025 eingeladen, wo es auch einen süßen Willkommensgruß geben wird.

Am 3. Mai wird mit einem Tag der offenen Tür“ im Hallen- und Freibad bei freiem Eintritt die Eröffnung gefeiert.