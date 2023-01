Personalnot: Kindergärten am Dienstag geschlossen

Der Personalmangel in den Kindergärten spitzt sich weiter zu. Nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben die Kindergärten der Stadt Wien am kommenden Dienstag, 24. Jänner, geschlossen. Der „pädagogische Tag“ soll ein Zeichen an die Bundesregierung sein: „Die Bundesregierung muss verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Sie wälzt die Verantwortung auf die Bundesländer ab“ erklärt dazu Christian Meidlinger, Vorsitzender der Gewerkschaft younion.

Tag der Elementarpädagogik

Pro Jahr können die Kindergärten drei sogenannte „pädagogische Tage“ abhalten. Diese kommen einer Konferenz gleich. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wurde ein zusätzlicher pädagogischer Tag beschlossen. Dieser fällt nicht zufällig auf den 24. Jänner. Am 24. Jänner findet seit 2018 jährlich der Tag der Elementarpädagogik. Er soll aufzeigen, wie wichtig Kleinkindergruppen, Kindergärten und Horte für die Entwicklung der Kinder sind und die gesellschaftliche Bedeutung betonen. „Es ist also kein Zufall, warum genau an diesem Tag in Wien ein zusätzlicher pädagogischer Tag abgehalten wird und die städtischen Einrichtungen in Wien geschlossen bleiben“, sagt Manfred Obermüller, Vorsitzender der Hauptgruppe 1 in der Kindergarten-Gewerkschaft younion.

Konferiert wird zum Thema Kinder- und Jugendrechte. Gut 7.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich hier zeitgleich mit Kinderschutz auseinander, erklärt Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

Angespannt

Die Personalnot in den Kindergärten wird durch die aktuell hohen Krankenstände durch COVID, Grippe und Überbelastung zusätzlich verschärft. „Auch das Staatsoberhaupt hat betont, wie wichtig die elementare Bildung ist. Lange kann sich Bildungsminister Martin Polaschek also nicht mehr wegducken und so tun, als ob ihn die Kleinkindergruppen, Kindergärten, und Horte einfach nichts angehen. Der Herr Minister muss endlich liefern“, weißt Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende der younion auf den letzte Woche statt gefundenen Kindergarten-Gipfel hin.

Die Eltern wurden rechtzeitig über die Schließung am Dienstag informiert. „Sie stehen hinter uns, auch wenn es für sie Umstände bedeutet“, sagt Judith Hintermeier, Elementarpädagogin und Bundesfrauenreferentin der Gewerkschaft.