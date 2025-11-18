Mit 31.10.2025 wurde der Hüpfer der Wiener Linien in Liesing eingestellt. In der Donaustadt wird das Angebot jedoch ausgebaut. Begründet wird dieser Schritt mit der geringen Nachfrage im Osten des 23.Bezirks. Warum klappt es im 22. aber nicht im 23.Bezirk? “Weil es gravierende Unterschiede bei den Systemen gibt”, so PRO 23. Eine Behauptung, die sie anhand dreier Punkte im Detail erläutern und dabei den Wiener Linien auch gleich Verbesserungsvorschläge unterbreiten:

Selbes Buchungssystem wie in der Donaustadt auch in Liesing

Die Buchungssoftware, welche die Fahrgäste nutzen um das Fahrzeug zu bestellen, ist in Liesing sehr störungsanfällig, nicht nutzerfreundlich, unübersichtlich und vor allem nicht zuverlässig. In der Donaustadt wurde hierfür eine Software aus Deutschland verwendet, welche deutlich einfacher und übersichtlicher in der Handhabe ist. In Liesing hingegen wurde auf ein französisches System zurückgegriffen, welches die Fahrgäste vor einige große Hürden stellt. Sehr oft ist es beispielsweise vorgekommen, dass die Buchung als bestätigt beim Fahrgast angezeigt wurde, das Fahrpersonal die Buchung jedoch nicht bekommen hat, da die Software eine Störung hatte.

Anpassung des Bediengebiets

Das Bediengebiet, in welchem der Hüpfer verkehrt, ist in der Donaustadt mehr als doppelt so groß, wie in Liesing. Donaustadt: ca. 35km² , Liesing: ca. 15km². Dadurch können jenseits der Donau deutlich mehr Anrainer das Angebot nutzen und die Fahrgastzahlen sind höher. Eine Ausweitung des Gebiets in 1230 auch auf den Westen des Bezirks (Mauer, Rodaun, Kalksburg) würde die Fahrgastzahlen ebenso deutlich erhöhen. Gerade im Westen des Bezirks gibt es sehr viele Bereiche, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar sind und auch zu Fuß aufgrund des Terrains (Steigung) nicht für alle zu bewältigen sind (z.B. Wotrubakirche).

Ausweitung Betriebszeiten

Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Angeboten sind die Betriebszeiten. In der Donaustadt verkehrt der Hüpfer Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, Samstag 8 bis 24 Uhr und Sonntag 14 bis 22 Uhr. Dies ist ein wirklich attraktives Angebot und bietet somit fast jederzeit eine flexible Reisemöglichkeit. In Liesing ist es komplett anders. Hier verkehrt der Hüpfer lediglich werktags Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr. An Wochenenden oder abends gibt es kein Angebot. Dies macht das ganze System natürlich deutlich unattraktiver.

Jetzt unterschreiben

PRO 23 hat sich den Weiterbetrieb des Hüpfers auf die Fahnen geschrieben. “Durch die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen würde das System in Liesing auch einen drastischen Fahrgastboom erleben und von großem Nutzen für die Liesinger Bevölkerung sein.”, so Moritz Vallant von PRO 23. Um dieses hehre Ziel zu erreichen braucht es aber Unterstützung. Aus diesem Grund wurde eine Petition aufgelegt.

Diese ist unte runter petitionen.wien.gv.at/petition/online schon online sein und Unterstützen geht ganz einfach. An verschiedenen Orten im 23. Bezirk liegen auch Unterstützer-Listen in Papierform auf. Bei Fragen wendet man sich bitte an anregungen@pro23.wien .