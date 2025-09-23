Im Wiener Gemeinderatsausschuss für Petitionen standen kürzlich zwei Anliegen aus der Landstraße im Fokus: die aktive Mitgestaltung des Stadtteils St. Marx und ein sicherer Schulvorplatz in der Kolonitzgasse.

Bürgerinnen und Bürger der Landstraße hatten die Gelegenheit, ihre Anliegen direkt beim Petitionsausschuss einzubringen. Zwei Petitionen standen im Mittelpunkt der Sitzung: Zum einen fordern Anrainer mehr Mitsprache bei der Stadtteilentwicklung in St. Marx, zum anderen setzt sich eine Elterninitiative für einen autofreien Schulvorplatz ein. Der Ausschuss erarbeite Empfehlungen bis zur nächsten nicht-öffentlichen Sitzung, die Einbringer erhalte eine schriftliche Mitteilung.

St. Marx: Mehr Mitbestimmung gefordert

Die Petition „St. Marx gemeinsam gestalten“ richtet sich an die Stadtverwaltung, Bürger bereits frühzeitig in Planungsprozesse einzubinden. Laut den Einbringern wird die Fläche derzeit von der Wien Holding verwaltet, dennoch müsse die nicht-kommerzielle Nutzung öffentlicher Räume gesichert werden. Besonders wichtig sei der Erhalt der verbleibenden Grün- und Freiflächen, die in den letzten 15 Jahren zu einem lebendigen Zentrum für lokale Kulturinitiativen geworden sind. Durch geplante Bauprojekte, darunter eine Eventhalle, sehen die Anrainer die Lebensqualität und kulturelle Vielfalt in Gefahr.

Sicherer Schulvorplatz in der Kolonitzgasse

Elisabeth Stürmer (Grüne Landstraße) brachte die Petition für einen autofreien Bereich vor der Schule in der Kolonitzgasse 15 ein. Nach Schulschluss drängen sich dort mehr als 200 Personen auf einem nur 50 Meter langen Gehsteig, während Autos vorbeifahren. Die Initiative fordert die Umgestaltung dieser Fläche zu einem sicheren, autofreien Schulvorplatz. Damit sollen gefährliche Verkehrs-Situationen für Kinder und Eltern vermieden werden.

Nächste Schritte für Landstraßer Anliegen

Die Empfehlungen des Petitionsausschusses werden in der kommenden nicht-öffentlichen Sitzung erstellt und den Einbringern schriftlich übermittelt. Für interessierte Bürger gibt es bereits einen Ausblick. Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am Montag, 10. November 2025, um 14 Uhr im Rathaus statt.

Petitionen einbringen oder unterstützen: www.wien.gv.at/politik/mitbestimmen