Viele Pflanzen für wenig Geld im CAPE 10

In Favoriten möchte man den Menschen jetzt die Möglichkeit bieten, ihr Zuhause für wenig Geld etwas fröhlicher zu gestalten. Aus diesem Grund verwandelt sich CAPE 10 vom 26. bis 28. Februar in einen echten Dschungel. Kein Wunder, findet doch dann in der der Alfred-Adler-Straße 1 der „Pflanzen für alle“-Markt statt.

150 Arten

Geboten wird an den drei Tagen eine riesige Auswahl an Zimmerpflanzen und das zu unschlagbaren Preisen. Ob Monstera, Pilea, Ficus, Calathea oder eine der 150 anderen Arten – jede einzelne von ihnen kommt direkt vom Produzenten, um die beste Qualität zu gewährleisten. Um die Auswahl einfacher zu gestalten werden die Pflanzen vor Ort bereits vorsortiert. So ist es einfach nach zum Beispiel Beginner-Pflanzen, Schattengewächse, unzerstörbare Pflanzen zu suchen und diese auch zu finden.

Die Preise beginnen bei € 2,-, größere und seltene Pflanzen gibt es ab € 15,-.

Noch ein kleiner Tipp

Alle Pflanzen werden am ersten Tag geliefert. Daher gilt: Wer zuerst kommt, pflanzt auch zuerst. Wer allerdings warten kann, spart noch mehr Geld. Denn am letzten Tag warten tolle Rabatte. Gezahlt werden kann übrigens nur bargeldlos mit Karte.

Die Öffnungszeiten

Donnerstag, 26. Januar von 10-19 Uhr

Freitag, 27. Januar von 10- 19 Uhr

Samstag, 28. Januar von 10- 18 Uhr