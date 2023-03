Pflanzentipps zum Frühlingsanfang

Biogärtner Karl Ploberger hat zum Frühlingsbeginn am 20. März einige Tipps parat. Nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März folgt der kalendarische oder astronomische Frühlingsanfang: die Sonne steht heuer am 20. März um 22:24 senkrecht über dem Äquator und wandert dann von Süden nach Norden über ihn.

Wir stehen zudem in weiten Teilen des Landes am Beginn der zweiten phänologischen Jahreszeit, dem Erstfrühling. Mit dem Blühbeginn der Forsythie startet diese Phase des Gartenjahres. Das ist jetzt zu tun:

Am Balkon

Mit einem Blick auf den Wetterbericht lassen sich die robusten Kübelpflanzen (Oleander, Lorbeere, Olive, Hanfpalme) ins Freie stellen. Bei starkem Frost aber schützen!

Überwinterte Balkonblumen umsetzen und heller stellen.

Im Zimmer

Jetzt ist die beste Zeit fürs Umtopfen! Niemals zu große Töpfe verwenden, lieber den Wurzelstock verkleinern.

Orchideen vom Südfenster wegstellen – es wird nun wieder zu heiß.

Küchenkräuter von der Wohnung auf den Balkon stellen, da wachsen sie wieder viel besser.

Im Garten