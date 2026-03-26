Mehr Kraft, Haltung und Wohlbefinden

Jeden Montag um 18 Uhr verwandelt sich der Gymnastiksaal des Bildungscampus Atzgersdorf in einen Ort der konzentrierten Bewegung. Unter der Anleitung der zertifizierten Pilates-Trainerin Barbara Zehner trainieren die Teilnehmenden ihre Tiefenmuskulatur, verbessern Haltung und Atmung und stärken jene Bereiche, die im Alltag oft zu kurz kommen.

Die rund 50-minütigen Einheiten sind bewusst so gestaltet, dass auch Einsteigerinnen und Einsteiger mühelos folgen können. Das Training kräftigt, dehnt und stabilisiert und beugt zugleich klassischen Beschwerden wie Rückenverspannungen vor. Ein weiterer Pluspunkt: Pilates steigert die Koordinationsfähigkeit und fördert die mentale Präsenz.

Die Kurse werden in 15-Einheiten-Blöcken angeboten, wobei auch Einzeltermine innerhalb der Termingruppe buchbar sind. Für PVÖ-Wien-Mitglieder gibt es attraktive Sonderkonditionen. Wer erst einmal hineinschnuppern möchte, nutzt die kostenlose Schnupperstunde, um das Training unverbindlich kennenzulernen.

In Bewegung bleiben mit dem PVÖ-Wien

Organisiert wird das Angebot in Kooperation mit ASKÖ WAT. Die Anmeldung erfolgt bequem telefonisch oder per E-Mail über das Landesbüro des PVÖ-Wien. Bezahlt werden kann per Online-Banking, Erlagschein oder direkt vor Ort. Besonders serviceorientiert: Wer selbst einmal verhindert ist, erhält gegen Vorlage einer ärztlichen Bestätigung eine faire Refundierung oder Gutschrift. Damit bleibt das Training verlässlich planbar und angenehm flexibel.

Das Bewegungsprogramm in Liesing ist Teil eines umfangreichen Sportangebots des PVÖ-Wien. Von Gymnastik über Tanz bis hin zu Outdoor-Aktivitäten bietet der Verband zahlreiche Möglichkeiten, Körper und Geist in Schwung zu halten. Besonders praktisch: Wer sich für einen Kurs anmeldet, kann – je nach Verfügbarkeit – auch andere Bewegungsgruppen besuchen.

Neben attraktiven Mitgliedstarifen profitieren Teilnehmende vor allem von der sozialen Komponente. Gemeinsame Bewegung verbindet, schafft neue Kontakte und bringt Struktur in den Alltag. So wird Sport nicht nur zur Gesundheitsvorsorge, sondern auch zu einem Fixpunkt, auf den man sich Woche für Woche freut.

Pilates – systematisches Körpertraining zur Kräftigung der Muskulatur

Jeden Montag, 18-19.15 Uhr

Übungsleiterin: Barbara Zehner

Bildungscampus Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 170, 1230 Wien

Kosten: EUR 180,-für PVÖ-Wien-Mitglieder, EUR 255,- für Nicht-Mitglieder (Jahresbeitrag)

Anmeldung erforderlich unter pvoe.at/wien oder im Landesbüro des PVÖ-Wien unter Tel.: +43 1 319 40 12 sowie pvoe-wien@pvoe.at

Viele Vorteile mit einer PVÖ-Wien-Mitgliedschaft genießen!