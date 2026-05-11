Knallig pink, fruchtig und perfekt für warme Frühlingstage: Mit „Pink Rocket“ präsentiert Eskimo pünktlich zum ESC ein neues Wassereis in der Geschmacksrichtung Pink Lemonade. Die Kombination aus Himbeer- und Zitronengeschmack soll vor allem bei jungen ESC-Fans für Sommerstimmung sorgen.

Erhältlich ist das neue Eis österreichweit im Handel sowie bei allen Eskimo-Verkaufsstellen rund um die großen ESC-Locations in Wien.

14 Eskimo-Stände in Wien

Auch vor Ort setzt Eskimo auf große Präsenz. Insgesamt werden 14 Verkaufsstände bei den wichtigsten ESC-Hotspots aufgebaut – darunter bei der Wiener Stadthalle, am Rathausplatz und im Märzpark. Zusätzlich sind mobile Verkaufsteams unterwegs.

Damit will die Marke nicht nur für Erfrischung sorgen, sondern auch mit auffälligen Aktionen und Inszenierungen direkt mitten ins ESC-Geschehen eintauchen.

Letzte Chance auf VIP-Tickets

Ein besonderes Highlight wartet auf ESC-Fans am 16. Mai: Gemeinsam mit Creator und Comedian Michi Skopek sowie dem Radiosender ENERGY ÖSTERREICH verlost Eskimo die letzten VIP-Tickets für das große ESC-Finale.

Die Teilnahme erfolgt über einen Instagram-Collab-Post von ENERGY ÖSTERREICH. Sechs Finalistinnen und Finalisten werden ausgelost und treten am Finaltag um 14 Uhr beim Eskimo-Stand im Eurovision Village am Rathausplatz gegeneinander an. Moderiert wird der Live-Showdown von ENERGY-Host Alina Rauch.

Für drei glückliche Gewinnerinnen und Gewinner heißt es danach: ab in die Wiener Stadthalle zum ESC-Finale – inklusive VIP-Erlebnis.

Michi Skopek und Hanna Niedrist live dabei

Als Markenbotschafter begleiten Michi Skopek und Hanna Niedrist den Eurovision Song Contest für Eskimo direkt vor Ort.

„ESC und Eskimo – das ist doch die perfekte Kombi. Mit Pink Rocket bringen wir den Sommer direkt zu den Fans und legen mit den letzten VIP-Tickets noch einen drauf. Das wird eine riesige ESCimo-Party“,

…so Michi Skopek.

Auch Hanna Niedrist zeigt sich begeistert:

„Der ESC in Wien wird ein absolutes Highlight – und wir sind ganz cool mittendrin – mit Eskimo, Pink Rocket und natürlich unserem Tanzschein.“