Die Polizei kann jederzeit irgendwo in Wien auftauchen und Kontrollen durchführen. Diesmal war es im noblen 19. Bezirk soweit. Das Stadtpolizeikommando Döbling hatte auch die Finanzpolizei im Schlepptau – und das aus gutem Grund, denn es wurden einige Illegale geschnappt.

Schwarzarbeiter im Kleinlastwagen

In einem Klein-Lkw wurden drei Personen kontrolliert, wobei sich zwei als illegale Schwarzarbeiter herausstellten. Der 26-jährige rumänische Lenker wurde aufgrund eines bestehenden Aufenthaltsverbotes verhaftet. Beim Fahrzeug wurden überdies technischen Mängel festgestellt und das Kennzeichen abgenommen. Schlimm auch: Im Innenraum wurde eine zweite Sitzreihe ohne Gurte eingebaut.

Zwölf schwere Lkw-Mängel

Noch ein zweiter aufgehaltener Lastwagen stellte sich als halbes Wrack heraus: die Polizei stellte zwölf schwere technische Mängel fest. Es hagelte mehrere Anzeigen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bilanz des Schreckens

Die Bilanz am Ende des Planquadrats: 93 Anzeigen im Verkehrsbereich, 5 Kennzeichen-Abnahmen, 18 Identitätsfeststellungen und zwei Festnahmen gemäß des Fremdenrecht.